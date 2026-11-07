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Sevilla pierde hasta 1,5 millones de euros al día por el aislamiento ferroviario: hoteles y restaurantes ya notan las consecuencias

El corte de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía obliga a buscar alternativas para viajar, pero ni los aviones ni la carretera consiguen compensar la falta de trenes. El sector turístico sevillano empieza a hacer cuentas.

Trenes en la estación del AVE de Santa Justa, en Sevilla

Sevilla pierde hasta 1,5 millones de euros al día por el aislamiento ferroviario: hoteles y restaurantes ya notan las consecuencias | EFE

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Marta Ojeda
Publicado:

Entre 1,3 y 1,5 millones de euros al día. Es el impacto económico que supone para la provincia de Sevilla el corte de la alta velocidad con Madrid, según un informe de la Cámara de Comercio. Una factura que ya empieza a notarse en el sector turístico.

De los 47 trenes diarios que conectaban ambas ciudades se ha pasado a cero. Más de 6.300 viajeros menos cada día. Un golpe directo a la actividad económica, que se deja sentir especialmente en hoteles, restaurantes y negocios que dependen de la llegada de visitantes.

Un aeropuerto lleno y más viajes por carretera

Sin AVE, toca buscar alternativas. Y muchos viajeros han puesto la mirada en el avión. El aeropuerto de Sevilla registra una importante afluencia de pasajeros, mientras las compañías aéreas han reforzado sus conexiones para intentar absorber parte de la demanda.

La carretera es otra de las opciones. Los viajes compartidos han multiplicado por diez sus reservas y encontrar plaza no siempre es fácil. También los autobuses han reforzado su oferta, hasta quintuplicar el número de plazas. Y las empresas de alquiler de coches no dan abasto. Algunas incluso han tenido que traer más vehículos en camiones para responder a la avalancha de clientes. Pero ni con todos estos refuerzos se consigue cubrir el hueco que deja la alta velocidad.

Cancelaciones en hoteles y menos clientes en restaurantes

Aún así, no todos consiguen llegar. Y ahí empieza otro problema. Los hoteles ya lo están notando. Cancelaciones, cambios de última hora y reservas que se esfuman. La patronal hotelera habla de una auténtica "ola de cancelaciones". Las previsiones eran buenas, pero la incertidumbre ferroviaria ha cambiado los planes de muchos viajeros.

En el Hotel Doña María, ya registran hasta diez cancelaciones al día y un 20% menos de ocupación, así lo cuenta Marta Pérez, su jefa de reservas, a Antena 3 Noticias.

Y el golpe no se queda en los hoteles. También llega a bares y restaurantes. Menos turistas, menos clientes y mesas que se quedan vacías. La hostelería sevillana empieza a notar la falta de viajeros. El sector advierte de que las alternativas de transporte pueden ayudar a amortiguar el golpe, pero no compensan la pérdida de la conexión ferroviaria.

Mientras no se recupere la alta velocidad, Sevilla sigue haciendo cuentas. Y cada día sin trenes aumenta la preocupación de un sector que depende, en buena medida, de los viajeros que llegan desde Madrid.

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