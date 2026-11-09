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Retrasos generalizados en Rodalies y trenes regionales de Cataluña en la víspera de la huelga de maquinistas

Renfe informa de "incidencias operativas relacionadas con la gestión de maquinistas" por lo que los trenes funcionan fuera de horario.

Rodalies Cataluña

Rodalies Cataluña Europa Press

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Una "incidencia operativa" está provocando retrasos generalizados en la red ferroviaria de Cataluña, tanto en Rodalies como en los trenes Regionales. La línea R7 no funciona por "incidencias operativas relacionadas con la gestión de maquinistas", indica Renfe.

"Tenemos una mañana complicada con frecuencias de paso alteradas y algunos trenes suprimidos". La compañía está gestionando servicios alternativos de autobuses e informando a los usuarios de que los trenes circulan fuera de su horario habitual. Por ello recomienda consultar las pantallas y monitores de las estaciones la situación y tiempo de paso de los convoyes.

Este domingo ya se registraron demoras en las líneas R1, R2, R2 Nord, R2 Sud, R4 y Regionales Sud de Rodalies. Los trenes de la línea R8 sufrieron retrasos superiores a 20 minutos por una avería en la infraestructura en Rubí (Barcelona). Estas alteraciones ocurren en la víspera de que los sindicatos Semaf y Alferro vayan a la huelga en Rodalies el 10 y 12 de noviembre, con servicios mínimos del 66 % en hora punta, jornadas que se sumarán al paro general del 11 de noviembre.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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