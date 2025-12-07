Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Los frescos, protagonistas

Las ventas de alimentos frescos suben un 8,3 % en octubre: los españoles priorizan fruta, verdura y huevos

Las ventas de productos frescos crecieron un 8,3 % en octubre, el doble que los envasados. A pesar de la subida de precios, muchos hogares mantienen fruta, verduras y huevos como prioridad en su cesta de la compra.

Daniela Lorca
Publicado:

El consumo de alimentos frescos en España continúa al alza, las ventas de estos productos registraron un crecimiento del 8,3 %, frente al 4,1 % experimentado por los productos envasados, según datos de NielsenIQ. Este repunte se produce incluso aunque los precios de los productos frescos hayan subido un 4,2 %, un aumento superior al de los procesados.

Dos categorías

Dentro del apartado de frescos, destacan especialmente dos categorías: los huevos, que aumentan un 7,4 %, y la fruta, con un crecimiento del 5,1 %. Por el contrario, la sección de pescado mantiene una ligera caída del 0,6 %, algo que se viene observando en los últimos años. El descenso del pescado contrasta con la apuesta sostenida por frutas, verduras y huevos, productos básicos en muchas despensas, lo que evidencia una tendencia creciente hacia una alimentación más natural. Tal como algunos consumidores afirman: “Prefiero privarme de otras cosas antes que de alimentos básicos como fruta y verdura”, o “la comida hay que comprarla esté al precio que esté”.

Dieta equilibrada

Ese esfuerzo por mantener una dieta equilibrada se intensifica con la proximidad de las navidades, una época en la que los productos frescos suelen protagonizar las compras familiares. Muchos hogares, especialmente aquellos con niños, priorizan esos alimentos fundamentales en su pirámide nutricional.

Salud y alimentación

Este auge de los frescos se debe a varios factores: una creciente conciencia sobre salud y alimentación equilibrada, y un cambio de hábitos que lleva a parte del consumo habitual fuera de hostelería de nuevo al hogar. Para muchos consumidores, renunciar a estos alimentos no es opción: “Si quieres comer bien, tienes que gastar mucho dinero… todo el año, es lo que hay”. Esa sensación se comparte en miles de hogares, donde alimentarse bien se mantiene por encima de cualquier gasto prescindible. Estos datos confirman que, pese a las tensiones inflacionarias, los alimentos frescos siguen siendo un pilar clave de la dieta en España, y probablemente lo seguirán siendo en las semanas previas a la Navidad y más allá. Las ventas de alimentos frescos subieron un 8,3 % en octubre, impulsadas sobre todo por fruta, huevos y verduras. Con precios al alza, los consumidores priorizan la compra de productos básicos, reflejando un retorno a hábitos de alimentación más saludables.

Las ventas de alimentos frescos suben un 8,3 % en octubre:

