Caída histórica del precio de la carne de cerdo por la peste porcina, se podría llegar a perder el 50% de las explotaciones nacionales

Los ganaderos lo advierten: "Si no hay un cambio podría suponer la pérdida total de la industria o más del 50% de las explotaciones". Así de claro lo explica Celestino Martín, ganadero que se dedica a la industria porcina en Rollan, un pueblo de Salamanca.

La peste porcina está desplomando los precios de la carne de cerdo blanco. "Teníamos ya precios muy bajos y esto es una ruina para los ganaderos", explica Martín. En tan solo una semana los precios de la carne han tenido caídas históricas e inéditas que no se veían desde hace más de 30 años. La última fue el jueves pasado, cuando bajó 10 céntimos. Sin embargo, esta disminución viene precedida por otra, el lunes anterior, de otros 10 céntimos. "Un tostón blanco que estaba a 45 euros, ahora mismo está a la mitad del precio que debería tener para la fecha en la que nos encontramos", explica el ganadero.

El cerdo blanco, el más perjudicado

Esta enfermedad no afecta a las personas, únicamente a los animales. Sin embargo, aún así ha generado miedo. La peste porcina perjudica sobre todo al precio del cerdo blanco. La buena noticia es que los precios del porcino ibérico se mantienen. Esto se debe principalmente a las interacciones económicas entre los diferentes países. En el caso del cerdo blanco, el 60% de las exportaciones se destinan a mercados que están fuera de la Unión Europea. Y son, sobre todo, estos mercados los que ahora mismo se muestra reticentes a comerciar con la carne de porcino blanco procedente del mercado español.

"Hay países que directamente han decidido no comerciar con nuestro mercado nacional. Luego están otros como China que ha decidido no comerciar únicamente con Cataluña que es donde ahora mismo se encuentra el brote. Aunque sigue siendo un problema porque el mercado catalán en la industria del cerdo blanco tiene mucho peso", señala Celestino que nos remarca que si no cambia la situación las consecuencias pueden ser catastróficas. "Ahora mismo España es uno de los mercados que más exporta carne de cerdo blanco. Antes siempre nos superaba Alemania o Polonia, pero por la peste porcina perdieron aproximadamente el 80% de sus explotaciones", explica a Antena 3 Noticias.

Además, surge otro problema, los congeladores de los mataderos. Los expertos señalan que esta es una enfermedad que se propaga de manera muy acelerada, por lo que llegará un momento en el que los congeladores de los mataderos lleguen en pocos días a estar completamente llenos. Esto impediría que se pudieran seguir sacrificando animales que se hayan contagiado.

