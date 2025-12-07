Vivir en una ciudad y trabajar en otra: aumentan los llamados 'viajeros pendulares'

Cada vez más gente trabaja en una ciudad, pero vive en otra por los altos precios de la vivienda. Se les conocen como "viajeros pendulares" porque van y vienen. El teletrabajo y las conexiones de tren de alta velocidad han aumentado la movilidad laboral entre provincias porque "alquilar en la misma ciudad donde se trabaja es imposible". Con los precios de la vivienda por las nubes muchos han decidido invertir en horas de tren para ahorrar en alquiler y trasladarse a ciudades más asequibles.

Girona y Tarragona, "ciudades refugio inmobiliario"

La Agencia Tributaria es quien elabora cada año la estadística de Movilidad del Mercado de trabajo que refleja los cambios de residencia de trabajadores a partir de los datos tributarios. Casi 237.000 trabajadores cambiaron de territorio en el 2024. Las comunidades que registraron más movimientos han sido Barcelona y Madrid.

Hay ciudades que se han convertido en "refugios inmobiliarios", es decir, los trabajadores optan por vivir allí porque el precio de la vivienda es menor y prefieren ahorrarse esos gastos. Es el caso de Girona y Tarragona. Entre 2019 y 2024 se ha disparado el número de trabajadores que pasan de vivir en Barcelona a Tarragona ( de 2.748 a 4.369) y en Girona (de 2.687 a 4.099).

"Alquileres inasequibles en las grandes ciudades"

Unos movimientos que descubrimos en la estación del Ave de Sants en Barcelona, allí es fácil encontrar a trabajadores que cada día se trasladan en alta velocidad hacia la ciudad condal. Así nos lo explica Daniel Blai, que vive en Girona y trabaja en Barcelona, "ahora teletrabajo algunos días, pero el resto vengo en tren" asegura y añade que "la logística y el precio del alquiler en Barcelona era impensable y decidieron ir a vivir a Girona hace años". Viendo el mercado inmobiliario asegura que "compensa". Lo mismo nos cuenta Albert Montalbán, que realiza idéntico recorrido "compensa pero al final de mes es un esfuerzo, además, de momento tenemos un descuento en el abono" y "los alquileres son inasequibles".

Los trabajadores de Madrid, en cambio, ya no solo se "mudan" a provincias cercanas como Toledo, Cuenca, Ávila o Valladolid sino que incluso hay movimientos hacia Aragón, Asturias, Galicia, Murcia y, sobre todo, la Comunidad Valenciana.

El años pasado 30.295 asalariados dejaron la provincia de Barcelona para trasladarse a otro lugar, en Madrid fueron 54.500 los asalariados que mudaron a otra provincia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.