Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Empleo

Vivir en una ciudad y trabajar en otra: aumentan los llamados 'viajeros pendulares'

Crece el número de viajeros que se desplazan a diario en Ave de una ciudad a otra para no asumir los gastos de vivir en grandes ciudades como Barcelona o Madrid.

Viajeros

Aumentan los llamados 'viajeros pendulares' | Antena 3 Noticias

Publicidad

Beatriz Sobrino
Publicado:

Cada vez más gente trabaja en una ciudad, pero vive en otra por los altos precios de la vivienda. Se les conocen como "viajeros pendulares" porque van y vienen. El teletrabajo y las conexiones de tren de alta velocidad han aumentado la movilidad laboral entre provincias porque "alquilar en la misma ciudad donde se trabaja es imposible". Con los precios de la vivienda por las nubes muchos han decidido invertir en horas de tren para ahorrar en alquiler y trasladarse a ciudades más asequibles.

Girona y Tarragona, "ciudades refugio inmobiliario"

La Agencia Tributaria es quien elabora cada año la estadística de Movilidad del Mercado de trabajo que refleja los cambios de residencia de trabajadores a partir de los datos tributarios. Casi 237.000 trabajadores cambiaron de territorio en el 2024. Las comunidades que registraron más movimientos han sido Barcelona y Madrid.

Hay ciudades que se han convertido en "refugios inmobiliarios", es decir, los trabajadores optan por vivir allí porque el precio de la vivienda es menor y prefieren ahorrarse esos gastos. Es el caso de Girona y Tarragona. Entre 2019 y 2024 se ha disparado el número de trabajadores que pasan de vivir en Barcelona a Tarragona ( de 2.748 a 4.369) y en Girona (de 2.687 a 4.099).

"Alquileres inasequibles en las grandes ciudades"

Unos movimientos que descubrimos en la estación del Ave de Sants en Barcelona, allí es fácil encontrar a trabajadores que cada día se trasladan en alta velocidad hacia la ciudad condal. Así nos lo explica Daniel Blai, que vive en Girona y trabaja en Barcelona, "ahora teletrabajo algunos días, pero el resto vengo en tren" asegura y añade que "la logística y el precio del alquiler en Barcelona era impensable y decidieron ir a vivir a Girona hace años". Viendo el mercado inmobiliario asegura que "compensa". Lo mismo nos cuenta Albert Montalbán, que realiza idéntico recorrido "compensa pero al final de mes es un esfuerzo, además, de momento tenemos un descuento en el abono" y "los alquileres son inasequibles".

Los trabajadores de Madrid, en cambio, ya no solo se "mudan" a provincias cercanas como Toledo, Cuenca, Ávila o Valladolid sino que incluso hay movimientos hacia Aragón, Asturias, Galicia, Murcia y, sobre todo, la Comunidad Valenciana.

El años pasado 30.295 asalariados dejaron la provincia de Barcelona para trasladarse a otro lugar, en Madrid fueron 54.500 los asalariados que mudaron a otra provincia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

La falta de pisos y la subida de los precios de la vivienda desata una guerra entre las inmobiliarias

Foto de una vivienda

Publicidad

Economía

Las ventas de alimentos frescos suben un 8,3 % en octubre: los españoles priorizan fruta, verdura y huevos

Las casas prefabricadas están en auge

Foto de una vivienda

La falta de pisos y la subida de los precios de la vivienda desata una guerra entre las inmobiliarias

Viajeros
Empleo

Vivir en una ciudad y trabajar en otra: aumentan los llamados 'viajeros pendulares'

Grúas de construcción de vivienda
CRISIS DE LA VIVIENDA

Así es Casa 47: los alquileres asequibles de la nueva entidad estatal con una inversión de 13.000 millones

Bar
Burgos

Un pueblo de Burgos ofrece el bar y una vivienda por 50 euros

Se trata de una medida realizada por el ayuntamiento para luchar contra la despoblación y conservar el único lugar de encuentro para los vecinos en el municipio.

300 mil coches sin etiqueta ambiental se quedarán sin poder circular por Madrid el 1 de enero: qué opciones tienen sus dueños
ETIQUETA AMBIENTAL

300.000 coches sin etiqueta ambiental se quedarán sin poder circular por Madrid el 1 de enero: qué opciones tienen sus dueños

Se acaba el tiempo para los dueños de los coches sin distintivo ambiental en la capital madrileña. Se estima que a partir del 1 de enero, cuando entre en vigor la nueva norma, unos 300.000 coches tendrán prohibido circular por todo el término municipal.

Viajes a la Navidad de Vigo desde Estados Unidos, Canadá o Alemania: el furor de las luces

La Navidad llena los hoteles de Vigo a pesar del mal tiempo

Las compras de última hora, una tradición de Navidad que nunca falla

La Navidad más cara de la historia: los españoles gastarán unos 300 euros y la segunda mano se dispara

Valencia diciembre

Valencia se viste de verano con máximas de 23ºC en pleno puente de diciembre

Publicidad