Cada vez más hosteleros bajan la persiana en Navidad para "apostar por la familia"

Cada año aumenta el número de españoles que deciden celebrar las comidas y cenas de los días más señalados de diciembre (Nochebuena, Navidad, Fin de Año y Año Nuevo) en un restaurante en vez de en sus hogares. Resulta mucho más cómodo comer a mesa puesta, sin tener que pasar horas cocinando y después limpiando y recogiéndolo todo. Pero lo cierto es que sus opciones para escoger en qué local reservar cada vez se reducen más. Muchos hosteleros prefieren bajar la persiana en estas fechas especiales, aunque ello les suponga renunciar a hacer una buena caja.

Es el caso de Martín Vázquez, propietario y jefe de cocina del restaurante Indómito, en Santiago de Compostela, quien considera que esas fechas son para pasarlas "con la familia, con los colegas, con la novia… con quien sea, pero sin trabajar".

Él lo tiene claro: "esto no es una urgencia, es ocio, cuando llamas para reservar no es como cuando pides cita en el dentista, hay sitios que abren y sitios que no, y la gente tiene que entenderlo".

"Pequeños recreos que todavía podemos permitirnos en la hostelería"

Esta misma filosofía es la que siguen en el Café de Altamira, ubicado en el casco viejo de la capital gallega. María Moas, su encargada, lleva 15 años "apostando por la familia": "Son fechas en las que todos queremos estar en casa, con nuestros amigos, nuestra familia… y son esos pequeños recreos, tan merecidos, los que todavía podemos permitirnos en la hostelería. Es un compromiso con nuestro equipo, una forma de premiarlos por su gran trabajo durante todo el año".

¿Es un sacrificio económico?

Si… y no. Martín Vázquez, de Indómito, tiene claro que, por ejemplo, en Fin de Año hubiesen colgado el cartel de completo, pero que sería una jornada complicada que le obligaría a tener que incurrir en una serie de gastos que no tendría en una jornada normal: "Es un día que tienes que hacer cosas nuevas y muy específicas, y si al final vas a facturar un poco más pero vas a tener que contratar a más personal, y muchos más dolores de cabeza… no sé hasta que punto merece la pena".

Nos explica que, además, cierran esos días pero abren otros en los que cualquier otro mes permanecerían cerrados: "normalmente cerramos los domingos por la noche y los lunes, y en diciembre y enero los vamos a abrir, así que creo que lo justo para mis empleados es que por lo menos tengan libres esas fechas especiales".

La Navidad está a la vuelta de la esquina. Y ya sea en restaurantes, o en casa… lo importante es celebrar.

