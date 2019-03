Las pensiones subirán el 0,25% en 2014, el mínimo previsto

Las pensiones contributivas subirán un 0,25% en 2014, el mínimo previsto en la nueva reforma del Gobierno, según el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año, que este lunes se ha presentado en el Congreso de los Diputados. La pensión mínima de jubilación para las personas de 65 o más años con cónyuge a su cargo será de 10.932,60 euros anuales en 2014, mientras que para los beneficiarios menores de esa edad será de 10.246,60 euros al año.

De acuerdo con el proyecto de ley Presupuestos Generales del Estado para 2014, las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, así como de Clases Pasivas, experimentarán en 2014 con carácter general un incremento del 0,25 %. No obstante, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no ha descartado modificar la revalorización mínima prevista en la reforma de pensiones porque "hay margen para la negociación".

En dicha reforma -cuya tramitación parlamentaria empezará en breve- se propone que en momentos de crisis el alza de las pensiones sea del 0,25 % y si la situación es de bonanza sea de ese 0,25 % más el IPC. Entretanto, tal y como aparece en el proyecto de ley entregado hoy en el Congreso,

Si la persona jubilada tiene 65 o más años y carece de cónyuge recibirá una pensión mínima de 8.860,60 euros y si no ha cumplido esa edad cobrará 8.288. Para los mayores de 65 con cónyuge que no esté a su cargo la cuantía es de 8.404,20 euros anuales y de 7.831,60 euros para los menores de esa edad.

En los supuestos de gran invalidez, para mayores de 65 la prestación mínima será de 16.399,60 euros anuales para los pensionistas con cónyuge y de 12.607 para los que no lo tengan a su cargo. Para los que no tienen cónyuge y se consideran como unidad económica unipersonal esta pensión ascenderá a 13.291,60 euros.

En lo que se refiere a viudedad, las viudas/os con cargas familiares cobrarán 10.246,60 euros al año, las de 65 años o con discapacidad en grado igual o superior al 65 % 8.860,60 euros, las de entre 60 y 64 años 8.288 euros, y las menores de 60 años 6.707,40 euros. En las pensiones de orfandad, la ayuda por beneficiario se fija en 2.706,20 euros al año, cantidad que se eleva a 6.707,40 euros para la orfandad absoluta, a repartir entre todos los perceptores.

Por beneficiario discapacitado menor de 18 años y una discapacidad igual o superior al 65 % se fija en 5.325,60 euros. Las prestaciones en favor de familiares serán de 2.706,20 euros anuales por beneficiario, de 6.542,20 euros si sólo hay un receptor mayor de 65 años y de 6.161,40 euros si es menor de esa edad. En el caso de que haya varios beneficiarios, el mínimo asignado a cada uno de ellos se incrementará en el importe que resulte de prorratear 4.001,20 euros al año entre todos.

Respecto a las no contributivas, se fijará la cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez en 5.122,60 euros íntegros anuales. La cuantía de las pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) queda fijada en 5.667,20 euros anuales si no concurre con otras prestaciones. Se mantiene el complemento de pensión de 525 euros anuales para el pensionista que acredite fehacientemente carecer de vivienda en propiedad y tener, como residencia habitual, una vivienda alquilada que no sea de un pariente ni cónyuge o persona con la que tenga una unión estable o conviva.

En el caso de unidades familiares en las que convivan varios perceptores de pensiones no contributivas, sólo podrá percibir el complemento el titular del contrato de alquiler o, de ser varios, el primero de ellos.