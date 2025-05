Patricia Cadaval, tras pasar más de once horas atrapada en el tren: "Ya sabían que algo iba mal y aun así nos metieron en el tren"

El robo de cable en cuatro puntos distintos de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha provocado una auténtica pesadilla para miles de viajeros. Al menos 10.700 personas y 30 trenes se han visto afectados por los graves retrasos ocasionados por el sabotaje en varios tramos ferroviarios de la provincia de Toledo. La situación ha colapsado los servicios ferroviarios desde la tarde del domingo.

Una de las pasajeras atrapadas en uno de los trenes afectados es Patricia Cadaval, que aún no ha llegado a Sevilla, su destino, tras más de once horas de haber subido al tren. "Acabamos de llegar a Córdoba ahora mismo", explica. Su tren partió de Madrid a las 20:45 del domingo con 45 minutos de retraso. No obstante asegura que desde el inicio ya se intuía que algo iba mal: "Cuando entramos al tren venía sin limpiar porque venía de un servicio de Barcelona. Estuvimos como 35 minutos andando hasta casi llegar a Toledo y nos paramos en seco".

La situación se volvió insostenible con el paso de las horas. El convoy se detuvo en mitad del trayecto y la luz se cortó poco después. "Nos avisaron de que se iba a ir la luz y ocho horas más tarde, a las 5:30 horas de la madrugada, ha vuelto después de que venga como un generador para remolcarnos hasta donde se puede recargar el tren de manera natural", relata Cadaval. "Ha sido una noche terrible. Hay niños, hay señores mayores. Una falta de información devastadora", asegura.

Los canales oficiales, según denuncia, no ofrecían información clara sobre lo que estaba ocurriendo: "Los canales oficiales ponían que ya estaban todos los trenes funcionando y estábamos en mitad de la nada de noche, con el frío". Cadaval destaca el esfuerzo del personal del tren, pero critica la gestión general de Renfe y Adif: "El personal del tren, inmejorable, porque con los medios que tenían no han podido hacer más. Había un desconocimiento brutal: no salíamos ni en los registros de Inforenfe, el presidente de Renfe poniendo que estaba todo con normalidad. Un despropósito".

A las 7:58 de esta mañana, Cadaval confirmaba que aún seguía en Córdoba. No había llegado a Sevilla y lo peor, asegura, es que el problema ya se conocía de antemano: "Ya sabían que algo iba mal en las vías y aun así nos han subido al tren”. Añade que muchos de los pasajeros tenían que trabajar esa mañana y que “nos han metido en el tren a sabiendas de que había retraso y no iba a dejar de haberlo". Las condiciones dentro del tren fueron cada vez más difíciles. "Los cuartos de baño, todo lo que te pueda explicar, el olor... no se podían usar", concluye.

