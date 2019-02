Paralizado un desahucio en Madrid tras negociar con la comisión judicial

El desahucio ha sido paralizado porque la Comisión judicial no tenía efectivos . Patricia, de 30 años y con un hijo de 11 años, ha recibido el apoyo de una decena de personas que han pasado la noche en tiendas de campaña a las puertas del edificio. Este es el cuarto intento de desahucio.

El propietario del piso es un banco, y lo ha vendido a un fondo buitre. Patricia ha dicho que "el fondo buitre no me ha dado de alta y el banco no me quiere decir quiénes son los nuevos propietarios". También se ha quejado de la atención de los Servicios Sociales que no se han ocupado de sus caso. Le han dicho que con 426 euros, que recibe por una minusvalía del 30%, puede pagar la manutención de su hijo de 11 años.