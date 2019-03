El Gobierno griego anuncia de forma oficial que no habrá referéndum sobre el rescate de Grecia

Yorgos Papandréu, retirará la propuesta de celebrar un referéndum sobre el plan de ayuda a Grecia tras constatar el apoyo de la oposición conservadora al acuerdo del Eurogrupo al segundo rescate de la economía del país, según informó su oficina en Atenas.



"Incluso si no vamos a un referéndum, que nunca era un fin en su mismo, saludo la posición de la oposición conservadora que está dispuesta a ratificar en el Parlamento el acuerdo de la cumbre de Bruselas", señala un comunicado de la oficina de Papandréu.



"Estoy satisfecho de que no vayamos a una consulta popular, porque ése no era mi propósito en sí", dijo el acorralado primer ministro, quien se enfrenta a una creciente resistencia interna en su propio partido.



Según la nota, Papandréu agrega que siempre "había dicho que si había apoyo (por parte de la oposición), no había necesidad de un referéndum".

Paralelamente, el primer ministro griego propone "que un equipo del partido (el socialista Pasok) dialogue con la oposición conservadora", al tiempo que él mismo hablará con el líder opositor Antonis Samaras "para avanzar hacia un amplio consenso".



En todo caso, el primer ministro griego advirtió de que incluso si se da un tipo de cooperación con la oposición, Grecia "no ha salido del torbellino" todavía.