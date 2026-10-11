Urtasun quiere evitar que el PP y Vox lleguen La Moncloa y advierte de que el decreto de vivienda está en juego

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha llamado este domingo a la movilización de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y ha advertido de que los comicios enfrentarán "dos modelos de sociedad". Durante un encuentro con representantes de los Comuns en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), ha situado la defensa de los derechos sociales y el acceso a la vivienda entre las prioridades de la campaña.

Urtasun ha reivindicado las medidas impulsadas para frenar los desahucios y prorrogar los contratos de alquiler, aunque ha alertado del riesgo de que una nueva mayoría parlamentaria las revierta. "Nos estamos jugando que venga una mayoría que derogue este decreto", ha señalado. También ha criticado la gestión del PP desde el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid ante el caso de Maricarmen, a cuya familia ha trasladado sus condolencias.

Críticas las propuestas de PP y Vox

El ministro ha cargado contra el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo por anunciar que pedirá "sacrificios" a los ciudadanos y ha acusado a Vox de proponer la privatización de las pensiones y una reforma fiscal que, según sostiene, favorece a las rentas más altas. "PP y Vox son dos papeletas, pero comparten el mismo programa de la motosierra", ha afirmado.

Frente a ello, ha reivindicado la subida del salario mínimo, la reforma laboral y las mejoras en la financiación de la dependencia como logros de su espacio político. Finalmente, ha apostado por construir una candidatura amplia que permita continuar impulsando políticas sociales. "No queremos pedir solamente el voto por el miedo de lo que pueda venir", ha defendido.