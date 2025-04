La ocupación pendiente del cielo: "El tiempo influye, pero la lluvia no suele sancionar a Santiago"

"En Santiago, la lluvia suele ser una aliada", asegura Javier Torreiro, director del Hotel Rúa do Vilar, a pocos pasos de la Catedral. "No afecta de forma negativa. El turismo sigue subiendo en estos días", añade. Sus palabras reflejan la realidad de algunos alojamientos del casco histórico de la capital gallega: el mal tiempo no espanta al visitante fiel.

Torreiro describe una Semana Santa con unas buenas cifras. "De lunes a miércoles rondamos el 90 %, y desde el jueves hasta el sábado estamos prácticamente al 100 %", comenta. "Tenemos mucho cliente fijo de Semana Santa, que ya viene directamente al hotel sin pasar por plataformas. Es gente que repite cada año, aunque no venga a hacer el Camino".

Este tipo de turismo recurrente se ve favorecido, además, por las buenas conexiones. "La gente viene en el AVE desde Madrid, llega en tres horas, da un paseo, come, visita la Catedral y se queda una noche. Es un lujo", explica.

Según datos del Sistema de Monitorización e Análise de Datos de Aloxamento (SIMADA), herramienta impulsada polo Clúster de Turismo de Galicia, el sector turístico gallego contaba esta Semana Santa con una cartera de reservas del 45 % de media en todo el territorio. Esta cifra sube hasta cerca del 60 % para las noches más demandadas, entre el jueves y el sábado.

El precio medio por noche se sitúa en los 74 euros, aunque se incrementa hasta los 81 euros precisamente en esas jornadas clave. La estancia media para este periodo vacacional ronda las tres noches, lo que encaja con las dinámicas descritas por los hoteleros compostelanos.

Perfil del visitante

En cuanto al perfil del visitante, los datos de SIMADA indican que cerca del 65 % del turismo de estos días es de origen nacional. El internacional supera el 8 %, con mayor presencia de viajeros portugueses y británicos, mientras que el 27 % restante corresponde a reservas sin origen determinado. "Este año hemos notado un ligero aumento del turismo español, sobre todo de jueves a sábado, entre un 50 y un 60 %", destaca Torreiro. "Principalmente madrileños, pero también del norte: asturianos, cántabros, vascos. Muchos de ellos repiten cada año".

Este patrón se confirma en las calles de la ciudad. Una pareja llegada desde Bilbao comenta: "Teníamos el fin de semana reservado desde hace tiempo y no cancelamos. Aquí se está bien igual aunque llueva. Hay ambiente, ya tenemos la comida reservada porque seguro que hay problemas para comer esta semana".

Una turista llegada desde Uruguay lo tiene claro: "Pasear por Santiago lloviendo no es molestia. Coges un paraguas o un chubasquero y listo. No hace frío y para comer bien no importa que llueva".

Desde León, otro visitante reconoce que "para las cofradías es una pena, tanto tiempo preparando la Semana Santa para que llueva, pero para el turista no es tanto problema. Siempre puedes refugiarte en una cafetería o entrar a la Catedral a rezar", concluye riendo.

En la costa también son optimistas. Leonardo López, director del Hotel Carlos I de Sanxenxo, señala que "aunque está nublado, la temperatura es buena y tenemos clientes fijos que no fallan. Esperamos rozar el 95 % de ocupación entre jueves y domingo".

Aunque reconoce que "hubo alguna cancelación por el tiempo", valora que este año la Semana Santa haya caído en abril. "Siempre es mejor que en marzo, cuando el tiempo es más incierto", explica.

En Sanxenxo, los visitantes también muestran una actitud positiva. Una pareja de Ourense afirma: "Aunque esté nublado, está agradable para pasear". Desde A Coruña, otra familia se muestra resignada pero contenta: "Fastidia un poco el tiempo, pero esto es Galicia y estamos acostumbrados".

Incluso quienes visitan la localidad con frecuencia lo notan. "Venimos la mitad del año y esta semana hay mucha más gente, a pesar del mal tiempo", comentan.

Tanto en sus ciudades como en la costa, el turismo mantiene el pulso gracias a la fidelidad de los visitantes, la mejora en las infraestructuras y la oferta gastronómica y cultural. Galicia sigue siendo destino, incluso bajo el paraguas.

