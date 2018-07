Rodrigo Rato y Miguel Bosé, en la nueva lista de morosos con Hacienda

El exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, y el cantante Miguel Bosé Dominguín aparecen por primera vez en la lista de morosos publicada este jueves por la Agencia Tributaria por tener, a 31 de diciembre de 2017, deudas con la Administración Tributaria superiores en cada caso al millón de euros. Además, el expresidente de Banesto Mario Conde, el expresidente del Real Madrid Lorenzo Sanz y el conocido abogado José Emilio Rodríguez Menéndez se mantienen en la lista, en la que vuelve a entrar el futbolista Daniel Alves.

En concreto, el artista Miguel Bosé entra en la lista por tener una deuda de 1,86 millones de euros con Hacienda, al tiempo que Rato ingresa en el listado con una deuda ligeramente superior al millón de euros (1.002.103 euros). Rato ha atribuido su inclusión en la lista de morosos de la Agencia Tributaria a su imposibilidad para afianzar (depositar la fianza) su deuda fiscal, que tiene recurrida ante los tribunales, al tener embargados todas sus rentas y bienes.

Asimismo, el expresidente de Banesto Mario Conde tiene una deuda de 14,9 millones de euros con Hacienda, por encima de los 9,9 millones que figuraban en el anterior listado de morosos, mientras que el expresidente del Real Madrid Lorenzo Sanz mantiene su deuda de 1,36 millones de euros y el abogado José Emilio Rodríguez Menéndez adeuda 3,6 millones de euros a la Hacienda Pública. En ambos casos, la deuda se mantiene respecto al anterior listado.

De igual forma, el futbolista Daniel Alves vuelve a aparecer en el listado de deudores, del que había salido el año pasado, con una deuda de 2,6 millones de euros.

Desguaces La Torre, propiedad de Luis Miguel Rodríguez, conocido como 'el rey de la chatarra', tiene una deuda con Hacienda de 14,3 millones de euros, inferior a los 15,46 millones que adeudaba el año anterior.

De igual forma, el exjugador del Barça y del Zaragoza Gabriel Milito sigue adeudando a Hacienda 1,8 millones de euros, en tanto que el escritor

La cuarta lista de morosos de la Agencia Tributaria incluye un total de 4.318 dedores, lo que supone un 5% menos respecto a la tercera lista, mientras que el importe global de deudas recogido en el nuevo listado supera los 15.300 millones de euros, entorno a un 0,6% menos que en la anterior, según fuentes de la Agencia Tributaria.

Respecto a la primera lista de diciembre de 2015, el número total de deudores que aparecen en el cuarto listado es un 11% inferior, teniendo en cuenta las nuevas entradas. No obstante, un total de 1.515 deudores que figuraban en el primer listado ya no aparecen en el cuarto, de forma que más del 30% de los que aparecían en el primer listado ya no se encuentran en la situación que implicaría aparecer en el cuarto.

La lista incluye a los deudores con la Hacienda Pública con deudas o sanciones tributarias de más de un millón de euros, pendientes de pago a 31 de diciembre de 2017, y que no se encuentren ni aplazadas ni suspendidas por cualquier motivo legalmente previsto.

La primera lista de morosos se publicó el 23 de diciembre de 2015 y contenía 4.855 deudores con una mora de más de 15.600 millones, mientras que la segunda vio la luz el 30 de junio de 2016, con 4.768 deudores y una mora superior a 15.700 millones de euros, y la tercera el 23 de junio del año pasado, con 4.549 deudores y una mora de 15.400 millones de euros.

Del total de 4.318 deudores que figuran en el último listado, 340 son personas físicas por importe de más de 760 millones de euros y 3.978 personas jurídicas por importe de menos de 14.600 millones.

El 44% de la deuda procede de morosos en concurso

Del importe total, más de 6.800 millones de euros (el 44%) se corresponde con deuda de deudores en proceso concursal (más de 1.600 deudores, el 37,9% del total) y, por tanto, es deuda afectada por un proceso en el que las posibilidades de cobro efectivo de las deudas se encuentran mermadas mientras dure el propio proceso concursal.

En el tercer listado, la proporción era muy similar: algo menos de 6.800 millones de euros (el 43%), con más de 1.700 deudores, el 38,5% del total. Asimismo, del total de deudores de la lista, en relación con 942 deudores principales se han realizado derivaciones de responsabilidad subsidiaria o solidaria a terceros distintos del deudor principal por un importe de casi 1.700 millones, equivalente al 11% del importe total de deuda incluida en el listado. Estas actuaciones influyen en la prolongación en el tiempo de la recaudación de dichas deudas.

En el tercer listado la proporción era muy similar: 904 deudores principales; deuda objeto de derivación por un importe cercano a los 1.700 millones (11% del total de deuda incluida en el listado). El número de deudores con respecto a los cuales se ha derivado responsabilidad a terceros ha aumentado un 14,2% en el cuarto listado con respecto al primero.