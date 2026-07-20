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Bruselas multa con 550 millones a AliExpress por vender productos peligrosos o ilegales

También se acusa a la empresa china de no imponer las sanciones correspondientes a aquellos vendedores que violan las reglas con productos ilegales e incluso les permite continuar activos tras detectarlas.

Imagen de la app de Aliexpress

Imagen de la app de Aliexpress Europa Press/Archivo

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
Publicado:

550 millones de euros es la multa que le acaba de caer a AliExpress por no tomar las medidas necesarias para impedir la venta de productos ilegales, fraudulentos y peligrosos en su plataforma. La CE la responsabiliza de no cumplir su obligación.

Henna Virkkunen, vicepresidenta del Ejecutivo comunitario ha indicado que "la propagación de ropa falsificada, juguetes inseguros, cosméticos peligrosos y otros artículos ilegales y dañinos no es el precio inevitable de las compras online, sino el incumplimiento de AliExpress de sus obligaciones con respecto a la DSA".

Sin embargo, la historia no acaba aquí porque lace da de plazo a AliExpress hasta el 20 de octubre para que haga algo al respecto o la sanción puede ser todavía mayor. La plataforma asiática tendrá que presentar un "plan de acción" con medidas para corregir los incumplimientos y "evaluar y mitigar los riesgos sistémicos" de su actividad.

Uno de los puntos rojos que señala Bruselas es que la plataforma no cuenta con el personal necesario para revisar los productos comercializados y asegura que no tiene en cuenta "de forma realista la desproporción" entre el número de moderadores contratados y la carga de trabajo que asumen.

Los sistemas de recomendación y la publicidad son otros aspectos en entredicho. Otra de las violaciones graves es el hecho de que productos ilegales o peligrosos, como cosméticos o juguetes, sigan "durante semanas" vendiéndose en la plataforma incluso después de haber sido detectados.

La investigación también ha examinado la falta de medidas por parte de la plataforma para evitar la difusión de contenidos ilegales y otras prácticas irregulares como la manipulación.

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