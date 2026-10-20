España registra tres millones de trabajadores en situación de pobreza laboral con el problema en el coste de la vivienda

España registra 3 millones de trabajadores en una situación de pobreza laboral, de los cuales 770.000 lo son por el coste de la vivienda, según recoge Oxfam Intermón, estima que una de cada tres personas con empleo que alquila a precio de mercado vive en la pobreza tras pagar la renta. Tener empleo ya no garantiza evitar la pobreza, especialmente cuando el coste en vivienda absorbe cada vez más ingresos, expone Oxfam Intermón en el informe.

Se calcula que el 11,48% de los trabajadores, se encuentran en una situación de pobreza laboral. Según datos de 2024, unas 2,2 millones de personas viven con unos ingresos inferiores a 12.220 euros anuales en el caso de un hogar unipersonal, y de 25.663 euros en los formados por dos adultos y dos niños.

Coste de la vivienda, hipotecas e IBI

Si se incorporan estos costes, restando de sus ingresos el alquiler, la hipoteca y el IBI si lo hay, otras 770.000 personas con empleo caen por debajo de ese umbral que define esa situación de pobreza laboral y serían 3 millones el total de trabajadores pobres una vez pagados esos gastos. La tasa de pobreza laboral se elevaría hasta el 15,49 %.

El impacto varía entre las comunidades

Con Madrid a la cabeza del aumento de la tasa de pobreza laboral, seguida de Cataluña y Murcia. El informe publicado este martes muestra cómo la pobreza laboral se ha cronificado, pasando del 11,64 % en 2022, al 11,57 % en 2023 y 11,48 % en 2024, pese a que el PIB ha crecido en tres años más de un 6 % y estima que a este ritmo se tardarían 59 años para converger con la media europea que se sitúa en un 8%.

La vivienda se sitúa en una "trampa del alquiler", mostrando que la gente no puede ahorrar y no puede comprar. "Se está convirtiendo en uno de los factores que más empobrecimiento y desigualdad generan", explica Alejandro García-Gil, responsable de vivienda de Oxfam Intermón.

El impacto del coste de la vivienda es especialmente intenso en el caso del alquiler a precio de mercado. Antes de pagar la vivienda, la tasa de pobreza laboral se sitúa ya en el 19,35 %, después casi se duplica, subiendo al 34,08 %. La situación contrasta con los trabajadores que tienen casa en propiedad. Después de pagar los gastos, la tasa de pobreza laboral es del 10,22 % entre los que están pagando una hipoteca y del 7,95 % si ya la tienen pagada.

Sectores con mayores tasas

El empleo doméstico y de cuidados, la agricultura y pesca y la hostelería, son los que tienen más trabajadores migrantes contratados y peores salarios peses a ser de los sectores más esenciales. También registran la mayor pobreza laboral.

El riesgo de pobreza laboral aumenta en las comunidades y hogares que tienen hijos, Andalucía registra la tasa de pobreza laboral más elevada (17,65 %), seguida de Comunidad Valenciana (16,95 %) y Extremadura (16,54 %). Si se incorpora el coste de la vivienda, Madrid es la comunidad donde más aumenta la pobreza laboral y pasa del 7,29 % al 12,73 %, en Cataluña la tasa sube del 7,9 % al 12,8 % y en Murcia, del 15,37 % al 20,23 %.

El efecto es todavía más intenso entre quienes alquilan a precio de mercado: más de la mitad de los trabajadores de Castilla y León quedan por debajo del umbral después de pagar el alquiler (del 29,65 % al 50,68 %) y cerca de la mitad en Castilla-La Mancha (del 22,53 % al 48,69 %). En País Vasco pasó del 12,98 % al 31,07 %.