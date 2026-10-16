Seis días de huelga en Ouigo en los puentes de noviembre y diciembre mientras los maquinistas de Renfe la convocan el 29 de octubre

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha conovocado seis jornadas de huelga en Ouigo entre finales de octubre y diciembre para denunciar presuntos incumplimientos laborales por parte de la compañía de alta velocidad. Las movilizaciones incluyen dos paros de 24 horas y cuatro jornadas de huelga parcial que coincidirán con los puentes de Todos los Santos, la Almudena y la Constitución.

La convocatoria afecta a los aproximadamente 100 maquinistas de la operadora, la mayoría afiliados al sindicato, y podría repercutir en los desplazamientos de miles de viajeros que utilizan sus servicios.

El calendario de las movilizaciones

Los paros de 24 horas están previstos para los días 30 de octubre y 2 de noviembre, en torno al puente de Todos los Santos. A estas jornadas se suman huelgas parciales los días 6 y 9 de noviembre, coincidiendo con el puente de la Almudena en Madrid, y los días 4 y 8 de diciembre, durante el puente de la Constitución.

La protesta afectará a los servicios de alta velocidad con origen o destino en 15 provincias: Madrid, Barcelona, Tarragona, Valencia, Alicante, Elche, Zaragoza, Albacete, Cuenca, Valladolid, Segovia, Murcia, Sevilla, Málaga y Córdoba.

Semaf denuncia excesos de jornada y falta de descansos

El sindicato justifica la convocatoria por lo que considera una "la vulneración reiterada de derechos laborales" y acusa a Ouigo de incumplir de forma sistemática las condiciones recogidas en el convenio colectivo en cuestiones relacionadas con los turnos, los descansos y las horas extraordinarias.

Entre los problemas señalados figuran las jornadas excesivas, los turnos que consideran abusivos y la falta de descanso entre servicios. Según Semaf, estas prácticas "precarizan gravemente" las condiciones de trabajo de los maquinistas y repercuten en su salud, su descanso y su vida personal y familiar.

El secretario general del sindicato, Diego Martín, sostiene que la empresa trata de solucionar sus problemas de organización trasladando las consecuencias a los trabajadores. En el comunicado, denuncia que la compañía está "negándose a establecer cuadrantes justos o a compensar los excesos que ellos mismos generan".

Semaf también advierte del impacto de las jornadas prolongadas y de los turnos de disponibilidad, así como de la falta de compensación adecuada por las horas extraordinarias. A estas cuestiones suma las dificultades para disfrutar de las vacaciones, las pernoctaciones prolongadas fuera del lugar de residencia y la falta de transparencia en la asignación de los turnos.

Otra de las reclamaciones del sindicato se refiere al cómputo de la jornada laboral. Según denuncia, Ouigo se niega a contabilizar como tiempo de trabajo las tareas previas y posteriores que resultan necesarias para iniciar o finalizar un servicio.

Ouigo defiende el cumplimiento del convenio

Por su parte, Ouigo asegura que respeta el convenio colectivo firmado en 2024 y todas las condiciones laborales acordadas. La compañía reconoce que han surgido "diferencias interpretativas" en algunos aspectos, pero afirma que estas cuestiones se han abordado con los representantes de los trabajadores mediante un diálogo "continuado".

La operadora, filial de la empresa pública francesa SNCF, se muestra dispuesta a mantener las conversaciones durante los próximos días con el objetivo de alcanzar un acuerdo.

Además, destaca que prácticamente toda su plantilla cuenta con contratos fijos indefinidos, formación continuada y condiciones laborales que considera muy competitivas. La compañía sitúa su tasa de rotación en el 7,5 %.

Semaf también convoca una huelga en Renfe

El conflicto laboral en Ouigo coincide con otra convocatoria del sindicato, que ha acordado una huelga de 24 horas para el próximo 29 de octubre en todas las empresas del Grupo Renfe. En este caso, la protesta se dirige a todo el personal de conducción y responde al bloqueo administrativo de varios acuerdos relacionados con la seguridad ferroviaria.

Semaf ha anunciado esta medida después de que la vía previa de la Comisión de Conflictos no diera resultado. Según explica, una reunión mantenida este viernes con el Ministerio de Transportes, Adif, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y Renfe confirmó que los acuerdos alcanzados no estaban avanzando administrativamente.

Las cuestiones pendientes, según el sindicato, abarcan la seguridad ferroviaria, los protocolos de actuación ante emergencias meteorológicas, la contratación de nuevos maquinistas, la atención en casos de arrollamiento y la fiabilidad del material rodante.