La ministra de Turismo, Reyes Maroto da por hecho que a partir del 9 de mayo podremos viajar por España sin problemas y ha adelantado que ya se está notando una subida en las reservas. Sería una de las consecuencias del fin del estado de alarma en España según la responsable del turismo que no contempla las restricciones por coronavirus aunque el gobierno también ha dicho que las comunidades autónomas tienen instrumentos para impedir las entradas o salidas de su territorio.

Reyes Maroto y los viajes nacionales

Reyes Maroto ha dicho este miércoles que la no prórroga del Estado de Alarma el próximo 9 de mayo supondrá "el reinicio de los viajes nacionales". La ministra de Turismo lo ha dicho así a la prensa antes de intervenir en un acto de UGT. Allí la ministra ha revelado que se "han disparado las reservas", sobre todo desde la península hacia las Islas Canarias y Baleares, según los propios datos de ambos destinos. Para Maroto esta supuesta recuperación será un "elemento positivo".

Sin embargo ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y la prudencia mientras no se alcance la inmunidad de rebaño en el proceso de vacunación. Ha dicho la ministra que el Ejecutivo va a ser "muy estricto con las medidas sanitarias que salvan vidas".

Cree Maroto que esa inmunidad de rebaño podría alcanzarse en agosto, aunque considera que "va a depender de los expertos" y pide que las vacunas "no sean un elemento de crispación", sino una fórmula para "fomentar la confianza. Reyes Maroto cree que es importante generar confianza en la vacunación -este miércoles debían haber llegado a España dosis de la vacuna de Janssen frenada para estudiar 6 casos de trombos entre 7 millones de dosis-. Maroto insiste en que España y Europa cuentan con sistemas de farmacovigilancia "eficaces" y que hay que "dejar a los expertos dar las indicaciones".

¿Qué dicen los juristas?

La mayoría de los juristas consultados por Antena 3 Noticias dicen que sin estado de alarma no se pueden cerrar los perímetros de las comunidades, no puede haber toque de queda y no se puede restringir a seis personas los grupos en la calle o en el interior de los locales. La única posibilidad de cerrar perimetralmente una comunidad a partir del 9 de mayo sería, según los expertos, con una autorización judicial y eso deja las limitaciones en manos del criterio de cada juez.