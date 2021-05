La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insiste en que no se subirán los impuestos hasta el año 2023

El Gobierno de España sigue dando algunos detalles del Plan de Recuperación enviado a Bruselas en el que se compromete a poner en marcha algunas reformas para los próximos años, entre ellas varias subidas de impuestos.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que los impuestos no se tocarán, como mínimo hasta el año 2023 porque, según explica, "si nos fijamos en el cuadro macroeconómico la economía se recuperaría a finales del año 2022 y siempre hemos dicho que hasta que no se recuperen las cifras prepandemia no vamos a poner en marcha ninguna medida fiscal que pueda lastrar la recuperación o que pueda suponer un problema añadido".

"En ningún caso vamos a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Se trata de ganar progresividad fiscal, no se trata de segur recayendo el peso de la fiscalidad sobre lo que nosotros entendemos que son los contribuyentes que son los que más pagan", aseguraba Montero.

Plan de Recuperación

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este lunes que la fecha de entrada en vigor de la reforma fiscal, prevista para 2023, está relacionada con la recuperación de la situación económica previa a la pandemia, por lo que si esta se retrasa, también lo hará el cambio tributario.

Montero ha situado como objetivo de la reforma fiscal la reducción progresiva de la brecha fiscal entre España y la Unión Europea, que ha cifrado en 7,7 puntos de PIB, en línea con las recomendaciones europeas, aunque no se cerrará completamente con el Plan.

El cierre de esta brecha se hará "de forma natural", insistía la ministra de Hacienda porque "parece coherente, ético, que cuando se solicita a otros países que soportan mayor presión fiscal que se endeuden" para aportar fondos a España, se responda incrementando la recaudación con respecto al PIB.

Por su parte, la ministra Montero ha señalado que los cambios comprometidos con Bruselas en materia de IRPF o impuesto de patrimonio son los ya implementados en 2021.