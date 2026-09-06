Microondas, cafeteras y cargadores: aparatos domésticos que aumentan la factura de la luz sin darnos cuenta

Se acaban las vacaciones y muchos vuelven a hacer su lista de propósitos para este nuevo curso. Gran parte de la población pone como uno de sus objetivos principales poder ahorrar más que el año anterior, pero solo 6 de cada 10 hogares consiguen hacerlo. Los precios siguen creciendo y eso se nota sobre todo en la factura de la luz, este verano encender el aire acondicionado y poder enfriar una vivienda ha subido un 16% más. Y aunque haya electrodomésticos que somos conscientes de que están todo el día gastando como puede ser la nevera o la lavadora, también hay otros que pasan desapercibidos y que suben anualmente la factura de la luz.

¿Qué aparatos domésticos gastan sin que nos demos cuenta?

Jordi Català, abogado especializado en consumo y vivienda explica a Antena 3 que por ejemplo una televisión, aunque esté apagada todo el día, sigue estando en suspenso y por lo tanto consume constantemente. Otro de los errores que se suelen cometer es dejar un cargador de móvil, ordenador, tableta, etc. Enchufado a la red eléctrica aunque no lo estemos cargando en ese momento y eso se ve reflejado en la factura de la luz. Otros usuarios también dejar la cafetera enchufada todo el día, aunque solo se hagan el café de la mañana y por lo tanto está gastando todo el rato. También los microondas o hornos que dan la hora, aunque estén apagados o no los estemos usando están consumiendo electricidad.

Solo en una cocina o comedor en el que conviven varios habitantes, y que tengan aparatos de este tipo se está consumiendo sin darse cuenta.

¿A cuánto asciende la factura de la luz?

Este gasto que no se tiene en cuenta se ve reflejado en la factura de la luz anual. Tener estos aparatos domésticos consumiendo diariamente durante un año asciende unos 200/250 euros en la factura de luz.

¿Cómo podemos ahorrar?

La solución más rápida y sencilla para todos los usuarios es poner una regleta y conectar ahí todos los aparatos que se han mencionado, entonces cuando no se están usando se apaga la regleta con la tecla roja y de este modo no se está consumiendo nada y es una buena forma de aliviar los bolsillos a final de mes y cumplir los tan deseados objetivos de ahorrar.