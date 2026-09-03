¿El fin de SEAT? El grupo Volkswagen se plantea retirar del mercado la marca española para centrarse en Cupra

El grupo automovilístico alemán Volkswagen se plantea retirar del mercado la marca española Seat a finales de 2029, según informa este jueves el semanario económico alemán 'WirtschaftsWoche'. La medida se enmarcaría en un ambicioso plan de recorte de costes y transformación del gigante automovilístico, que pretende simplificar su estructura y concentrar sus inversiones en Cupra.

Según la publicación alemana, una resolución del consejo de administración de Volkswagen establece que Seat dejaría de formar parte de la estrategia del grupo de cara a 2030. Su desaparición progresiva permitiría reducir la complejidad y las necesidades de inversión del conglomerado, que apostaría por impulsar la marca Cupra, también integrada en Seat S.A.

La propuesta deberá ser sometida a votación este viernes en el consejo de supervisión de Volkswagen, que se reunirá para analizar los planes de ahorro del grupo. Entre las medidas sobre la mesa figura también el posible cierre de cuatro fábricas en Alemania Zwickau, Emden, Hannover y la planta de Audi en Neckarsulm, aunque estas decisiones todavía no están cerradas, además de nuevos recortes que podrían afectar a miles de empleos en todo el mundo.

Los planes del consejero delegado de Volkswagen, Oliver Blume, han encontrado la oposición de los representantes de los trabajadores, del sindicato IG Metall y del estado federado de Baja Sajonia, que cuenta con una participación del 20% en el grupo.

Volkswagen atraviesa una etapa de especial dificultad marcada por el avance de los fabricantes chinos, la caída de sus ventas en China y el impacto de los aranceles estadounidenses. El grupo busca así reducir costes y ganar competitividad mientras afronta la transformación de la industria hacia el vehículo eléctrico.

Seat niega que exista una decisión

Seat, por su parte, ha negado que se haya tomado una decisión sobre el futuro de la marca ante las informaciones que apuntan a que Volkswagen podría dejar de invertir en ella y centrar su estrategia en Cupra. Fuentes de la compañía han señalado este jueves a Europa Press que el grupo alemán atraviesa una "profunda transformación" para afrontar el proceso de electrificación del sector y que cualquier decisión sobre Seat deberá abordarse en el consejo de supervisión de Volkswagen.

Insisten en que "no se ha tomado ninguna decisión al respecto. Toda la industria, incluido el Grupo Volkswagen y, por supuesto, Seat S.A., estamos inmersos en una profunda transformación, basada en nuestro compromiso con la electrificación", han explicado las mismas fuentes.

Esta estrategia está siendo analizada en diferentes reuniones del consejo de supervisión del grupo alemán, pero Seat recalca que todavía no existe ninguna decisión definitiva sobre su futuro. "Informaremos de cualquier decisión estratégica que afecte a Seat S.A. llegado el momento", han asegurado desde la compañía.