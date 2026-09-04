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Ryanair cancelará miles de vuelos en invierno por elevado precio del queroseno

La compañía aérea pretender dejar de perder entre 70 y 100 millones manteniendo sus vuelos actuales y no aumentándolos.

Avión de Ryanair.

eee | Europa Press

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Pepe Ribas
Publicado:

La mayor aerolínea de bajo coste de Europa, Ryanair, ha disminuido su previsión de tráfico de aviones para el año fiscal 2027 de 216 a 214 millones de pasajeros, con el objetivo de reducir las pérdidas y limitar su uso del combustible ante los elevados precios del petróleo.

En riesgo la supervivencia de las aerolíneas

La compañía ha querido advertir de que los elevados precios podrían poner a prueba la capacidad de subsistir de algunas aerolíneas competidoras que tienen una menora cobertura frente a las variaciones del combustible. La línea aérea ha dejado claro también que si continúan los precios tan elevados del petróleo hasta el verano de 2027 provocará que las tarifas de los vuelos de cota distancia en Europa aumenten de forma considerable.

No tiene intención de aumentar el número de vuelos

Ryanair, una de las aerolíneas europeas con mayor cobertura de combustible, afirma que tiene cubierto aproximadamente el 80 % de sus necesidades de combustible hasta marzo de 2027, a un precio de unos 67 dólares por barril. La compañía aérea pretender dejar de perder entre 70 y 100 millones manteniendo estable su capacidad para operar vuelos y no aventurándose a aumentar sus prestaciones en el negocio aéreo.

Perdió el 20% de su valor por la guerra de Irán

Las acciones de Ryanair subieron un 2 %, después de haber perdido aproximadamente un 20 % de su valor desde el comienzo de la guerra de Irán. Ryanair afirma que el combustible para aviación se encuentra actualmente alrededor de los 140 dólares por barril como consecuencia de las guerras que se producen actualmente.

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