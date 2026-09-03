Presencia permanente en el puerto de Ceuta y una misión de Europol, entre las medidas anunciadas por Pedro Sánchez ante la crisis migratoria

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha detallado una serie de medidas para enfrentar la crisis en Ceuta. Lo ha hecho durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados recalcando que "vamos a trabajar como hemos hecho siempre, con hechos probados, contrastados, y confiando en los servicios de inteligencia para entender lo que ha pasado".

"Presencia permanente en el puerto y misión de Europol

Sánchez ha revelado que España va a pedir al servicio de fronteras europeo Frontex que establezca una "presencia permanente" en el puerto y el espigón de la ciudad autónoma, así como una misión específica de Europol. El jefe del Ejecutivo ha citado también la revisión de los mecanismos de coordinación y alerta con Marruecos con "garantías adicionales".

En cuanto a la misión de Europol, se encargaría de "monitorizar la migración irregular" en Ceuta con el fin de que "esta frontera europea cuente con el apoyo europeo que merece". Entre las medidas también se encuentra una mayor implicación de la UE para combatir los flujos migratorios irregulares.

Otras medidas

Entre el resto de medidas anunciadas, se encuentran ampliar la capacidad de Estado para evitar episodios migratorios ampliando estructuras de acogida temporal, o acelerando la tramitación de retornos y traslados. Además, se quiere redoblar el apoyo económico a servicios públicos y la población de Ceuta. Sánchez también ha mencionado el paquete extraordinario previamente conocido de 309 millones de euros.

El presidente del Gobierno ha señalado que, con la finalidad de mostrar empatía con Ceuta por parte del Estado, está previsto que el jefe del Estado visite Ceuta y Melilla en las próximas próximas semanas y así mostrar el compromiso de España. Además, ha anunciado el refuerzo de la presencia de Europa en Ceuta y Melilla y "una silla permanente en el comité de las regiones".

La prioridad ahora, sostiene Sánchez, pasa por "mantener, sostener y robustecer la política migratoria".