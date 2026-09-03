Qué días hay festivos en septiembre 2026 en cada comunidad autónoma

El noveno mes del año ya está aquí. 2026 está pasando volando y nos ha traído hasta aquí casi sin darnos cuenta.

Septiembre es un mes de vuelta al cole, de fin de verano y de muchas fiestas en los pueblos de toda España.

Los días empiezan a reducirse pero todavía hace calor y se puede aprovechar para darse un baño en las jornadas calurosas.

El calendario laboral vuelve a aparecer en nuestras rutinas y parece que este mes no nos dejará ningún día festivo a nivel estatal. Pero, por suerte, son varias las comunidades autónomas y ciudades que sí podrán disfrutar de una jornada sin trabajo de por medio.

A continuación, te contamos cuáles son esos festivos y en qué fechas se celebran.

Días festivos en septiembre 2026

Empezamos por Ceuta. Porque el 2 de septiembre tiene ya un festivo: el Día de Ceuta. Este día conmemora la incorporación histórica de la ciudad a la Corona de Castilla y forma parte del calendario oficial de festivos de la ciudad autónoma.

Siguiendo en orden cronológico llegamos al 8 de septiembre, que es festivo no en una, sino en dos comunidades autónomas. Por un lado, tenemos la celebración del Día de Asturias, y, por el otro, el Día de Extremadura. Ambas comunidades comparten fecha festiva, aunque con celebraciones y actos institucionales diferentes. En ambos territorios, el 8 de septiembre es una jornada no laborable.

Si seguimos por el norte, nos encontramos con otra jornada festiva en los vecinos de los asturianos. Hablamos de Cantabria, que tiene el Día de la Bien Aparecida, que se celebra cada año el 15 de septiembre. Es uno de los días más destacados del calendario cántabro y suele incluir actos religiosos y celebraciones populares.

Para cerrar la ronda de festivos autonómicos tenemos que cruzar el Estrecho. En Melilla, septiembre también es un mes con festivo propio. La ciudad celebra el Día de Melilla el 17 de septiembre, una fecha que forma parte del calendario laboral y que vendrá cargada de actos y festejos.

Además de estos festivos autonómicos, son muchos los municipios españoles que tienen festivos de carácter local, fijados por cada ayuntamiento en este mes. Y es que septiembre es un mes en el que se celebran numerosas fiestas y ferias a nivel local.

Para el resto de personas, habrá que pensar que se acerca un festivo a nivel nacional que además permitirá hacer puente.

Y es que el 12 de octubre, Día del Pilar y fiesta nacional, cae en lunes. Una oportunidad de pasar un fin de semana con un día más de lo habitual que muchas personas podrán aprovechar para hacer una escapada o para descansar.