Formación
Esta es la lista de los cursos del SEPE disponibles gratis y online este mes de septiembre 2026
Formarte gratis, desde la comodidad de tu casa y de forma oficial nunca fue tan sencillo, descubre cómo hacerlo a través del SEPE.
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Septiembre marca el inicio de una nueva etapa para muchas personas que quieren impulsar su carrera profesional o encontrar nuevas oportunidades laborales.
En este escenario, los cursos gratuitos del SEPE destacan como una opción accesible para adquirir nuevas competencias, mejorar el perfil profesional y aumentar las posibilidades de acceder al mercado laboral.
A través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y de las entidades colaboradoras, es posible acceder a una amplia oferta de formación online gratuita en sectores muy variados.
La llegada de septiembre coincide, además, con la apertura de nuevas convocatorias y programas formativos, convirtiéndose en uno de los momentos más interesantes para inscribirse.
¿Qué cursos del SEPE hay en septiembre?
La oferta de cursos gratuitos del SEPE abarca una gran variedad de áreas profesionales, pero la disponibilidad puede variar según la comunidad autónoma y el centro de formación.
Entre los cursos que puedes encontrar en septiembre, destacamos:
- Administración y gestión
- Ofimática (Word, Excel, PowerPoint)
- Competencias digitales y herramientas informáticas
- Marketing digital y redes sociales
- Comercio y atención al cliente
- Idiomas (inglés, francés o alemán)
- Contabilidad y finanzas
- Recursos humanos
- Programación y desarrollo web
- Ciberseguridad y análisis de datos
- Logística y transporte
- Hostelería y turismo
- Sanidad y atención sociosanitaria
- Educación infantil y formación
- Prevención de riesgos laborales
Muchos de estos cursos se imparten en modalidad online o mixta, son gratuitos y, en determinados casos, incluyen un certificado de profesionalidad al finalizar.
Además, pueden estar dirigidos tanto a personas desempleadas como a trabajadores en activo, dependiendo de la convocatoria.
Cursos del SEPE: 3 ventajas de apuntarte en septiembre
Como hemos comentado, septiembre es uno de los mejores momentos del año para empezar una formación, ya que coinciden nuevas convocatorias y muchas personas aprovechan la vuelta a la rutina para mejorar su perfil profesional. ¿Por qué apuntarte en septiembre?:
- Mayor oferta de cursos: durante septiembre suelen abrirse nuevas convocatorias en distintas áreas profesionales, con más opciones para encontrar una formación adaptada a tu perfil.
- Mejora del currículum: realizar un curso permite actualizar conocimientos, obtener nuevas competencias y, en muchos casos, conseguir una acreditación que puede marcar la diferencia en un proceso de selección.
- Formación flexible y gratuita: la mayoría de los cursos se imparten en modalidad online, lo que facilita compaginarlos con el trabajo, los estudios o las responsabilidades personales, sin tener que pagar matrícula.
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