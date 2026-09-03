Esta es la lista de los cursos del SEPE disponibles gratis y online este mes de septiembre 2026

Septiembre marca el inicio de una nueva etapa para muchas personas que quieren impulsar su carrera profesional o encontrar nuevas oportunidades laborales.

En este escenario, los cursos gratuitos del SEPE destacan como una opción accesible para adquirir nuevas competencias, mejorar el perfil profesional y aumentar las posibilidades de acceder al mercado laboral.

A través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y de las entidades colaboradoras, es posible acceder a una amplia oferta de formación online gratuita en sectores muy variados.

La llegada de septiembre coincide, además, con la apertura de nuevas convocatorias y programas formativos, convirtiéndose en uno de los momentos más interesantes para inscribirse.

¿Qué cursos del SEPE hay en septiembre?

La oferta de cursos gratuitos del SEPE abarca una gran variedad de áreas profesionales, pero la disponibilidad puede variar según la comunidad autónoma y el centro de formación.

Entre los cursos que puedes encontrar en septiembre, destacamos:

Administración y gestión

Ofimática (Word, Excel, PowerPoint)

Competencias digitales y herramientas informáticas

Marketing digital y redes sociales

Comercio y atención al cliente

Idiomas (inglés, francés o alemán)

Contabilidad y finanzas

Recursos humanos

Programación y desarrollo web

Ciberseguridad y análisis de datos

Logística y transporte

Hostelería y turismo

Sanidad y atención sociosanitaria

Educación infantil y formación

Prevención de riesgos laborales

Muchos de estos cursos se imparten en modalidad online o mixta, son gratuitos y, en determinados casos, incluyen un certificado de profesionalidad al finalizar.

Además, pueden estar dirigidos tanto a personas desempleadas como a trabajadores en activo, dependiendo de la convocatoria.

Cursos del SEPE: 3 ventajas de apuntarte en septiembre

Como hemos comentado, septiembre es uno de los mejores momentos del año para empezar una formación, ya que coinciden nuevas convocatorias y muchas personas aprovechan la vuelta a la rutina para mejorar su perfil profesional. ¿Por qué apuntarte en septiembre?: