Antena 3 Noticias
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Formación

Esta es la lista de los cursos del SEPE disponibles gratis y online este mes de septiembre 2026

Formarte gratis, desde la comodidad de tu casa y de forma oficial nunca fue tan sencillo, descubre cómo hacerlo a través del SEPE.

Cursos del SEPE gratis y online

Cursos del SEPE gratis y online Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Septiembre marca el inicio de una nueva etapa para muchas personas que quieren impulsar su carrera profesional o encontrar nuevas oportunidades laborales.

En este escenario, los cursos gratuitos del SEPE destacan como una opción accesible para adquirir nuevas competencias, mejorar el perfil profesional y aumentar las posibilidades de acceder al mercado laboral.

A través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y de las entidades colaboradoras, es posible acceder a una amplia oferta de formación online gratuita en sectores muy variados.

La llegada de septiembre coincide, además, con la apertura de nuevas convocatorias y programas formativos, convirtiéndose en uno de los momentos más interesantes para inscribirse.

¿Qué cursos del SEPE hay en septiembre?

La oferta de cursos gratuitos del SEPE abarca una gran variedad de áreas profesionales, pero la disponibilidad puede variar según la comunidad autónoma y el centro de formación.

Entre los cursos que puedes encontrar en septiembre, destacamos:

  • Administración y gestión
  • Ofimática (Word, Excel, PowerPoint)
  • Competencias digitales y herramientas informáticas
  • Marketing digital y redes sociales
  • Comercio y atención al cliente
  • Idiomas (inglés, francés o alemán)
  • Contabilidad y finanzas
  • Recursos humanos
  • Programación y desarrollo web
  • Ciberseguridad y análisis de datos
  • Logística y transporte
  • Hostelería y turismo
  • Sanidad y atención sociosanitaria
  • Educación infantil y formación
  • Prevención de riesgos laborales

Muchos de estos cursos se imparten en modalidad online o mixta, son gratuitos y, en determinados casos, incluyen un certificado de profesionalidad al finalizar.

Además, pueden estar dirigidos tanto a personas desempleadas como a trabajadores en activo, dependiendo de la convocatoria.

Cursos del SEPE: 3 ventajas de apuntarte en septiembre

Como hemos comentado, septiembre es uno de los mejores momentos del año para empezar una formación, ya que coinciden nuevas convocatorias y muchas personas aprovechan la vuelta a la rutina para mejorar su perfil profesional. ¿Por qué apuntarte en septiembre?:

  • Mayor oferta de cursos: durante septiembre suelen abrirse nuevas convocatorias en distintas áreas profesionales, con más opciones para encontrar una formación adaptada a tu perfil.
  • Mejora del currículum: realizar un curso permite actualizar conocimientos, obtener nuevas competencias y, en muchos casos, conseguir una acreditación que puede marcar la diferencia en un proceso de selección.
  • Formación flexible y gratuita: la mayoría de los cursos se imparten en modalidad online, lo que facilita compaginarlos con el trabajo, los estudios o las responsabilidades personales, sin tener que pagar matrícula.

18 años esperando casa en Tenerife tras ser desalojados por aluminosis

18 años esperando casa en Tenerife tras ser desalojados por aluminosis

Publicidad

Economía

Cursos del SEPE gratis y online

Esta es la lista de los cursos del SEPE disponibles gratis y online este mes de septiembre 2026

18 años esperando casa en Tenerife tras ser desalojados por aluminosis

18 años esperando casa en Tenerife tras ser desalojados por aluminosis

Qué día se cobra el paro

Cuándo se cobra el paro en septiembre 2026: fechas de pago previstas

Oficina de empleo
Datos Paro

El paro sube en 44.419 personas en agosto, el doble que en 2025

Vivienda
VIVIENDA

El precio de la vivienda crece un 15,6% respecto a agosto del año pasado y acumula 70 meses de subidas

Atresmedia
Audiencias

Antena 3 Noticias sigue arrasando y acumula más de 80 meses consecutivos de liderazgo

Los informativos de Antena 3 siguen siendo la opción preferida de los espectadores y supera a su inmediato competidor por más de 10 puntos.

Una persona reposta el combustible de su coche en una gasolinera
Carburantes

El diésel duplica su descuento fiscal hasta los 20 céntimos por litro desde este martes

La gasolina reduce su bonificación a 5 céntimos mientras el Gobierno mantiene las ayudas a los carburantes hasta finales de septiembre.

Campamento de inmigrantes en la playa del Trampolín de Ceuta

El caos en Ceuta golpea a la economía, con pérdidas del 90% en el turismo

Imagen de archivo de turistas en las playas este verano

Septiembre gana seguidores, cada vez más gente elige este mes para disfrutar de sus vacaciones

El mal estado de las carreteras: el otro obstáculo de la operación retorno

El mal estado de las carreteras: el otro obstáculo de la operación retorno

Publicidad