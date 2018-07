Merkel: "Sin reformas y ajustes de Grecia, no hay camino posible"

La canciller de Alemania, Angela Merkel, afirmó que "no hay un camino posible" de salida de la crisis griega, sin que el Gobierno de Grecia realice las reformas y ajustes que necesita.



Merkel se expresó así a su llegada a la cumbre extraordinaria de líderes de la eurozona que se celebra este martes en Bruselas para escuchar las nuevas propuestas de Grecia tras la victoria del "no" en el referéndum del pasado domingo.



"Hoy hablaremos de cómo seguir adelante, pero no tenemos semanas, sino pocos días, y hoy escucharemos lo que nos tiene que decir el primer ministro griego", ha declarado Merkel a la prensa en Bruselas, a su llegada a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la zona euro.



Igualmente se refirió a la situación de las finanzas en Grecia, que debido a la escasa liquidez el país lleva nueve días de corralito financiero.



"No estamos hablando de semanas, sino de unos pocos días", aseguró la canciller alemana, que también subrayó que "tras el fin del segundo programa de rescate (el 30 de junio) y el más que claro no (del referéndum del 5 de julio), aún no hemos retomado las negociaciones".



Los ministros de Economía y Finanzas de los diecinueve socios del euro celebraron una reunión, previa a la cumbre de los líderes del euro, pero el nuevo ministro griego de esa cartera, Euclidis Tsakalotos, no presentó ninguna propuesta.



Merkel reiteró que para su país "la solidaridad a nivel comunitario y la responsabilidad a nivel nacional no pueden desligarse".