Los mayores de 40 años tampoco pueden comprar ni alquilar casa

Alquilar o comprar un inmueble ya no es solo un problema exclusivo de los jóvenes, cada vez son más las personas de cierta edad, las que no pueden acceder a una casa. Ni un trabajo ni si quiera cierta estabilidad económica les garantiza tener una propiedad.

La vivienda ya es un lujo también para los que no son tan jóvenes.

Hoy acompañamos a Sherezade Goya y a su pareja, quieren comprarse una casa. "Me siento así, tengo 41 años y te preguntas ¿puedo asumir este gasto?", nos comenta Sherezade. "La mayor dificultad es cuando encuentras una vivienda que te encanta, pero luego se te eleva mucho por las reformas que tienes que hacerle". Esta futura compradora, que acaba de sacar una oposición, asegura que están buscadno una vivienda, pero es bastante difícil, y eso que lo "hacemos en pareja", de otra manera "no nos lo podríamos permitir".

"El banco nos ha dicho que no"

Terese Sánchez, de la inmobiliaria TenTuEspacio, les enseña este amplio y céntrico piso en Santa Cruz de Tenerife. "Es complicado para los jóvenes y para los mayores de 40 años, tanto para el alquiler como para la compra".

Para alquilar les están pidiendo muchas condiciones, además de precios muy elevados. "Muchos propietarios me han dicho de retirar los anuncios de alquiler ante la inseguridad jurídica por los continuos cambios normativos", apunta Teresa. El perfil del cliente ha cambiado, "ya no hay inversores, sino gente que quiere adquirir una primera vivienda o, incluso, como segunda casa en zona de costa. Hacen sus cuentas, salen de aquí con mucha ilusión, pero después me llaman para decirme que el banco no les ha concedido la hipoteca".

Alquileres muy caros y con la exigencia de muchos requisitos

Ni si quiera para alquilar bajan las dificultades. Hablamos con una pareja que acaba de visitar un piso. Le piden 2.000 euros y unas "condiciones muy estrictas", comentan. "Estamos buscando alquiler, pero es un poco complicado, muchos requisitos y eso que trabajamos".

Otros tienen que compartir piso. Es el caso de Mercedes, a sus 50 años no ha podido ni comprar ni alquilar. Paga 400 euros por una habitación. "No puedo ahorrar, no llego a final de mes".