Iglesias avisa al Gobierno de que "no es muy sensato tratar de aguantar la legislatura sin un acuerdo de Presupuestos"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha avisado este martes al Gobierno de que "no es muy sensato tratar de aguantar la legislatura" sin lograr un acuerdo para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado y optar por prorrogar las cuentas públicas del PP.

En declaraciones, Iglesias ha reconocido que el Gobierno tiene "la última palabra" sobre un adelanto electoral, y también la capacidad de prorrogar los Presupuestos, pero ha añadido que, a su juicio, no sería "muy sensato" hacerlo.

"El Gobierno legalmente puede prorrogar los Presupuestos y puede aguantar, pero yo creo que políticamente sería muy difícil de explicar que se han perdido los apoyos que construyeron la moción", ha advertido el líder del partido morado.

"No podemos hacer el trabajo del Gobierno"

Por ello, Iglesias ha instado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a "esforzarse" y "moverse más" para tratar de "reconectar esos apoyos" y conseguir sumar a las fuerzas catalanas y vascas para sacar adelante los Presupuestos.

"El Gobierno debería esforzarse un poco más. No podemos hacer el trabajo del Gobierno. Yo me he reunido con PNV, ERC y PDeCAT, y con quien haga falta, pero el Gobierno tiene que hacer el trabajo del Gobierno. Yo creo que no es muy sensato tratar de aguantar la legislatura sin lograr un acuerdo de Presupuestos", ha sentenciado.

Según Iglesias, las cuentas públicas son "la ley más importante" que puede impulsar un Gobierno porque es la que traduce "la política en números" y, por ello, cree que Sánchez debe "moverse un poco más". "Nosotros no podemos hacer todo el trabajo", ha insistido.

No obstante, el líder 'morado' ha recocido que en estos momentos la posibilidad de llegar a un acuerdo está "muy difícil". "Es más posible que antes que haya repetición electoral el año próximo, pero nosotros vamos a seguir trabajando en el diálogo", ha apuntado.

A este respecto, ha criticado a las fuerzas independentistas catalanas por negar su apoyo a los Presupuestos por la situación de los políticos presos. "Nosotros no entendemos en qué ayuda a los presos que a los trabajadores no se les vaya a subir el salario mínimo", ha manifestado.

"Impulsemos ese diálogo para hablar de todo. Sigamos trabajando para intentar que haya acuerdo con los Presupuestos. Tratemos de poner fin a la judicialización de la política y esforcémonos para que salgan los Presupuestos", ha instado, antes de reconocer, una vez más, la dificultad de ese acuerdo.