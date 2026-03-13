Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El Ibex 35 abre este viernes con una caída del 1% , bajando de los 17.000 puntos, mientras sube el petróleo a 102 euros

El selectivo madrileño se ha situado a las 9:00 horas en los 16.973 puntos, con el precio del petróleo Brent subiendo casi un 1,8%.

Manuel Pinardo
El Ibex 35 ha comenzado la sesión de este viernes con un retroceso cercano al 1%, llegando a perder la cota de los 17.000 puntos, en una apertura marcada por los precios del petróleo y la evolución del conflicto en Oriente Próximo.

A las 9:00 horas de este viernes, el selectivo madrileño se ha situado en los 16.973 puntos, mientras que el petróleo Brent, ha subido un 1,08% llegando a los 102 dólares por barril. Por otro lado, el barril de crudo de West Texas, se negociaba sobre los 97 dólares, un repunte del 1,46%

Mojtaba Jamenei influye en los precios

El ayatolá Mojtaba Jamenei, nuevo líder supremo de Irán, ha influido en los precios tras pronunciarse en el discurso ofrecido por la televisión iraní diciendo que está a favor de seguir bloqueando el estrecho de Ormuz en repuesta a los ataques de Estados Unidos. Pese a que amaneció el precio del barril crudo de calidad Brent en 100 dólares, ya se sitúa en 102.

Estados Unidos, por medio del Departamento del Tesoro, ha emitido una licencia para permitir la compra de petróleo ruso que ya ha sido cargado en buques, en un intento de incrementar el alcance global del suministro existente.

La nueva medida de Estados Unidos

El Departamento de Estados Unidos, otorga una autorización temporal para que los países que "adquieran el petróleo ruso varado en el mar", ha anunciado Scott Bessent, titular de la cartera en EE.UU en redes sociales

Esta decisión se suma a la ya adoptada por la Agencia Internacional de la Energía para liberar 400 millones de barriles de reservas estratégicas. El país americano participará en la liberación de 172 millones de barriles.

Estrecho de Ormuz enclave estratégico

La paralización "casi total" del tráfico marítimo en Ormuz ha obligado a los productores del Golfo a reducir la producción, contribuyendo a la escalada del precio del crudo y del gas natural. El estrecho de Ormuz es un enclave estratégico por el cual circula una quinta parte del comercio marítimo mundial del petróleo.

Está previsto una reunión los próximos 18 y 19 de marzo en una sesión extraordinaria para abordar las repercusiones del estrecho de Ormuz, organizada por el Consejo de la Organización Marítimo Internacional (OMI).

Asimismo, el corte del gas natural ha amanecido al alza. Subiendo la apertura de los mercados un 2,2%, hasta los 52 megavatios hora.

Repsol se revaloriza un 1,7%

El único valor positivo en la mañana de este viernes, ha sido Repsol con una revalorización de 1,7% sobre las 9:10 horas. Los mayores descensos ocurrían en ArcelorMittal (-3,38%), Puig (-2,56%), Amadeus (-2,47%), Acerinox (-2,15%), BBVA (-2,12%), Santander (-2,09%) e Inditex (-1,98%).

