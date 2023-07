Holllywood está congelado: las circunstancias y consecuencias de la huelga de actores para películas y series

Hollywood está paralizado, enfrentándose a uno de los momentos más críticos de su historia. Los sindicatos de actores rompieron las negociaciones con la Alliance of Motion Pictures and Television Producers (AMPTP) y se unieron a la huelga emprendida por el Sindicato de Guionistas de Hollywood (WGA) el pasado 2 de mayo contra los productores de cine y televisión.

No han conseguido un acuerdo con la patronal de productores de cine y televisión en vistas de un nuevo convenio colectivo. Tras cuatro semanas de negociación con la AMPTP, compuesta por todas las 'majors' de la industria (Amazon, Disney, Apple, Netflix, Paramount, Sony, Warner Bross, Discovery y NBC Universal) no han conseguido ponerse de acuerdo en cuestiones clave.

Con este parón aspiran a detener en su totalidad la industria del entretenimiento ya que es la primera vez en 63 años que actores y guionistas están de huelga al mismo tiempo.

La industria pierde 27 millones de dólares por día

Las pérdidas que se esperan son astronómicas, provocando una crisis millonaria. Se estima que la huelga cuesta a la industria unos 27 millones por día y que impacta en otros sectores aparte del de entretenimiento.

Los actores tiene prohibido participar en cualquier acto de promoción o cualquier trabajo frente a una cámara o relacionado con la voz. No podrán por tanto actuar, cantar, bailar, participar en 'talkshows', conceder entrevistas, hacer doblajes, sesiones de fotos, ensayos, pruebas de vestuario o de cámara, etc.

La huelga de los actores ya se ha hecho latente en la premier de Oppenheimer tras el abandono de 2 de sus estrellas, Matt Damon y Emily Blunt. Nos encontramos ante una problemática que podría alargase durante meses y que está consiguiendo que tiemblen los cimientos de la industria del entretenimiento.

Motivos de la Huelga

SAG-AFTRA, organización encargada de salvaguardar los intereses de los actores, demandó una subida del 11% de los salarios debido a lo mal remunerado que se encuentran sus trabajos cada vez que se venden los proyectos en los que participan a plataformas de 'streaming'. Mientras que, tanto actores como guionistas, solían recibir un ingreso cada vez que una de las producciones en las que participaban se retransmitía en la televisión. Ahora pasan a ganar poco o nada cuando el contenido es consumido a través de una plataforma. Esto hace que les sea mucho más difícil aguantar los periodos entre proyectos.

Los actores demandan una regulación de sus derechos de imagen

Además, en estos últimos años estamos siendo testigos del crecimiento del consumo de entretenimiento. Los suscriptores de las plataformas y los consumidores de contenido aumentan mientras que los pagos se mantienen igual de bajos.

El otro problema fundamental de la huelga sería la inteligencia artificial (IA). Los manifestantes exigen una restricción al uso de la IA en las producciones. Ya se ha empezado a usar esta nueva tecnología para sustituir en varias escenas a los actores. La idea de que se lleguen a hacer películas con actores falsos o ya fallecidos sin necesidad de un equipo de rodaje, actores o guionistas amenaza cada vez más a todos aquellos que se dedican y dependen del entretenimiento audiovisual.

A su vez, los actores demandan una regulación de sus derechos de imagen en lo concerniente a la inteligencia artificial.

Películas y series que se verán afectadas

La huelga obliga a todas las producciones que estaban en marcha a quedarse congeladas. Aunque haya películas que se encuentren en mitad del proceso de filmación o con el guion terminado, la huelga detendrá el proceso de producción y retrasará los estrenos.

Entre los títulos principales afectados nos encontramos con 'Avatar 3' y 'Avatar 4', 'Mufasa: The Lion King' y 'Ghostbusters 4'.

A su vez, hay películas que ya están terminadas pero que también sufrirán las consecuencias de la huelga: 'Haunted Mansion', que iba a ser estrenada el 26 de julio; 'Teenage Mutant Ninja Turtles', con fecha de estreno el 2 de agosto; o 'A Haunting In Venice', esperada para el 15 de septiembre.

Esta huelga también repercute en el calendario cinematográfico de 2024, retrasando los estrenos de 'Deadpool 3', 'Beetlejuice', 'Wicked' o la secuela de 'Gladiator'.

En lo que concierne a la televisión, ya nos encontrábamos con algunas series paradas debido a la huelga de guionistas tales como 'The Last of Us', 'Stranger Things' o 'Yellowjackets'. A esto tendremos que sumarle aquellas que se verán afectadas por la huelga de actores: la segunda temporada de 'House of the Dragon', la vigésima temporada de 'American Horror Story', la temporada final de 'Cobra Kai', la segunda temporada de 'The Rings of Power' o, entre otras muchas, la tercera temporada de 'Euphoria'.

Declaraciones de algunos actores

Esta huelga afecta a más de 160.000 actores y ya han firmado la carta de apoyo algunos de gran renombre. Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Mark Ruffalo, Rami Malek, Kevin Bacon, Ben Stiller o Eva Longoria son algunos de los 300 nombres que figuran en esta lista.

"La audiencia determina cuánto valemos"

Susan Sarandon, actriz de 'Thelma & Louise', ha explicado el motivo de la huelga: "Estoy aquí contra la avaricia de los estudios que complica mucho la vida de la gente. También tenemos que negociar ya lo que pasa con la distribución y con la inteligencia artificial".

También ha alzado su voz el actor Sean Astin: "¿Sabes quién determina cuánto valemos? La audiencia. La audiencia que nos apoya, nos ama y que quiere que hagamos más películas e interactuar con nuestros personajes".

George Clooney ha dejado constancia de su apoyo a la causa declarando que "es un punto de inflexión en nuestra industria" y que "los actores y escritores en gran número han perdido su capacidad para ganarse la vida. Para que la industria sobreviva eso tiene que cambiar".