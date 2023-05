Los guionistas de Hollywood inician una huelga y paralizan la producción audiovisual

Hollywood podría apagar las luces, las cámaras y detener la acción de algunas de sus producciones si la falta de acuerdo entre el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) y la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) continúa. La disputa, que enfrenta a 11.500 guionistas de cine y de televisión contra los grandes estudios, ha hecho añicos 15 años de paz laboral en el negocio del entretenimiento al convocar una huelga que podría afectar a algunas de las principales producciones.

"Aunque nuestro Comité de Negociación inició este proceso con la intención de llegar a un acuerdo justo, las respuestas de los estudios han sido totalmente insuficientes dada la crisis existencial a la que se enfrentan los escritores", publicó en su cuenta de Twitter el WGA tras el anuncio.

Según el sindicato, durante la tarde de este martes los piquetes comenzarán a desplegarse. El WGA reclama aproximadamente 600 millones de dólares en mejoras laborales. También exigen mayores beneficios como los 'residuals', las compensaciones que perciben cada vez que un programa, película o serie vuelve a emitirse en televisión. El sindicato denuncia que este dinero se ha visto reducido con el auge de las plataformas de streaming.

Durante la última década, la cantidad de programas transmitidos online ha aumentado de forma exponencial. Si en la televisión convencional un escritor podía trabajar en un programa con más de 20 episodios por temporada, en la era del streaming el número de episodios se reduce a entre 8 y 12, asegura el WGA. Eso repercute directamente en las ganancias anuales de los guionistas.

Se prevé que los primeros efectos de estos paros tendrán efecto en los programas de entrevistas. Shows nocturnos como Saturday Night Live, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y The Late Show With Stephen Colbert se apaguen de inmediato.

Preocupa también el impacto de esta huelga en la economía local. Si los paros se prolongan, podría perjudicar a los trabajadores de mantenimiento de los estudios, los conductores, las tintorerías, carpinteros, servicios de catering, etc. El precedente más cercano fue la huelga del año 2007, que duró cien días y que supuso pérdidas de más de dos mil millones de dólares a la economía de Los Ángeles.