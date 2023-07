Huelga histórica en Hollywood: 160.000 se unen al parón de los guionistas

Los actores y actrices de Hollywood se unen a la huelga de guionistas que es indefinida desde el pasado mes de mayo, que denuncian no poder realizar ningún acuerdo con el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) y la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP). Ahora se ha sumado también el Sindicato de Actores (SAG-AFTRA) provocando una tormenta perfecta en la industria del séptimo arte que tendrá consecuencias a nivel global.

¿Qué piden?

Los actores piden una subida del sueldo medio, así como una protección frente a la inteligencia artificial. La entrada de las películas y las series en plataformas de 'streamig' ha supuesto una pérdida importante de dinero para los actores, denuncian.

Piden, además, que se les pague un bonus en el caso de que sus películas o series sean las más vistas del momento, y critican en este sentido que las plataformas no sean transparentes con sus audiencias, lo que también le impide saber el alcance real de sus trabajos y el éxito de los mismos.

Asimismo, condenan que, con este modelo de negocio, no perciben los 'residuals' (los beneficios que los actores cobraban por reproducciones de las películas en salas de cine o la reproducción de las mismas en televisión, además de la cuantía negociada por la realización de la misma).

"El uso no regulado de la inteligencia artificial amenaza las mismas voces y semejanzas que forman la base de las carreras de actuación profesional", apuntan desde el sindicato de actores.

El sindicato SAG-AFTRA se ha unido a la huelga tras una votación llevada a cabo por todos los actores y actrices que son afiliados, en la que el 'SÍ' obtuvo un 97%. A este sindicato están afiliadas celebridades como Jennifer Lawrence o Meryl Streep.

Consecuencias

Las consecuencias que tendría esta huelga serían un parón de aproximadamente el 80% de la actividad actual. Además, supondría el retraso de estrenos y rodajes de muchas películas y series, como por ejemplo 'Euphoria', 'Padre de Familia', 'Spider Man: no way home' o 'Emily in Paris', entre otras. La consecuencia colateral de esto sería la pérdida de cantidades millonarias de dinero.

Según ha publicado 'The New York Times', "los efectos de una huelga doble se verán pronto en sus televisiones, con las cadenas programando reposiciones y con la proliferación de 'reality shows'. Además, los actores tampoco podrán promocionar sus estrenos, al igual que los guionistas han obligado a que los 'late nights' hayan dejado de emitirse". Los actores y actrices no podrán hacer ninguna promoción relacionada con sus películas, así como proyectos en el extranjero. Sólo se les permitiría en caso de que esas películas fueran íntegramente producciones independientes.

El precedente, en 1960

En 1960 Ronald Reagan convocó una huelga que afecto a los estudios de 'Paramount', 'Warner Bross Brothers', 'Disney' y la '20th Century Fox'. En esa ocasión, lo que pedían los actores era nada más y nada menos que el cobro de los derechos de imagen, algo que hoy es algo esencial, pero que en ese momento los estudios lo veían como algo inaceptable. En ese momento la industria del cine también se enfrentó aun cambio de paradigma por la reproducción de las películas en televisión, algo parecido a lo que está ocurriendo ahora.

En España nos enfrentamos a una huelga de actores de doblaje en 2017, que afectó a un gran número de series y películas.