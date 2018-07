Existen casi un millón y medio de parados con más de 45 años en España

En España, una de las más relevantes preocupaciones es la subida y bajada de la tasa del paro. Según los sindicatos, el desempleo, en mayores de 55 años, ha aumentado un 322% en diez años.

En las entrevistas de trabajo siempre preguntan por la edad. Lo cuenta Felipe, "preguntan que cómo me siento con mi edad y aunque les dices que te sientes joven, les da igual". Felipe tiene 54 años y lleva dos años parado, pero no ha dejado de buscar empleo.

"Me dijeron que yo era el que mejor había resultado en cuanto a idiomas y sin embargo, no me contrataron, ni tan siquiera me dieron una información posterior", explica. Como Felipe se encuentran un millón y medio de parados con más de 45 años en España y la peor parte se la llevan los mayores de 55. Según los sindicatos, en solo diez años, la tasa de desempleo en esta franja de edad ha aumentado en un 322%.

Otro ejemplo es el caso de Francisco, lleva once años en paro y por más que lo intenta siempre se encuentra con la misma respuesta: "La edad realmente es un problema, porque ya en muchas partes me han dicho que soy muy viejo".

Impulsar la contratación de perfiles como el de Francisco es lo que impulsa la asociación de Andrés. "Cuando tienes 45 o 60 años parece que ya no sirves, y es al contrario. La experiencia que tiene una persona es muy valiosa, es el principal activo que tiene una persona con esa edad". Una experiencia que también puede servir a los más jóvenes para arrancar en el mercado de trabajo.