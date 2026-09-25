Un grupo criminal utiliza inteligencia artificial para hackear Adif y Renfe y robar 500 GB de datos

Las páginas web de Adif y Renfe han sido objetivo de un ciberataque que habría permitido a una organización criminal robar unos 500 gigabytes de información. Según fuentes cercanas a la investigación citadas en la información publicada, los delincuentes habrían utilizado inteligencia artificial para localizar vulnerabilidades en los sistemas informáticos y acceder a los datos.

El ataque se prolongó durante varios días, aunque fue el jueves cuando se habría producido la mayor parte de la sustracción. La identidad y procedencia de los responsables siguen siendo desconocidas, mientras continúa el análisis para determinar qué información ha quedado comprometida.

La inteligencia artificial habría facilitado el acceso a los sistemas

Según las primeras pesquisas, el ataque comenzó en la página web de Adif. Los investigadores sospechan que los responsables utilizaron un sistema de inteligencia artificial para buscar fallos de seguridad hasta encontrar una vía de entrada.

Una vez conseguido el acceso inicial, los ciberdelincuentes habrían logrado pasar a la infraestructura en la nube de Adif y, desde allí, entrar también en la web de Renfe.

Las fuentes consultadas apuntan a que la inteligencia artificial habría desempeñado un papel importante en el ataque. No obstante, todavía quedan aspectos por esclarecer sobre el procedimiento utilizado y el alcance de la intrusión.

Investigan si han robado datos de los viajeros

Una de las principales incógnitas es el contenido de los aproximadamente 500 GB de información que habrían sido sustraídos.

Los investigadores sospechan que una parte importante podría corresponder a bases de datos de viajeros, dado el valor económico que esa información puede tener para una organización criminal. Sin embargo, todavía no se ha determinado qué datos concretos han sido robados.

Por el momento, las primeras hipótesis apuntan a que los atacantes no habrían conseguido acceder a información de tarjetas de crédito, ya que, en principio, estos datos no se almacenarían en la base de datos utilizada para la compra de billetes.

No se descarta un posible fallo humano

La investigación también contempla la posibilidad de que un error humano dentro de Adif facilitara el acceso inicial a los sistemas informáticos.

Esta hipótesis todavía no está confirmada y será necesario esclarecer cómo consiguieron los atacantes introducirse en la infraestructura y qué papel desempeñó realmente la inteligencia artificial.