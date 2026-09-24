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Estafa de los likes

'Modus operandi' de la estafa de los likes con la que se ha robado 1.900 euros a una mujer de Pontevedra

La Guardia Civil ha identificado a dos personas por estafar 1.900 euros a una mujer de Pontevedra con la denominada 'estafa de los likes' y una oferta de trabajo inexistente.

Fotografía de la Guardia Civil

Fotografía de la Guardia Civil Europa Press

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Cobrar por 'likes'. La oferta es tentadora, un trabajo sencillo de hacer por el que prometen pagarte, todo suena bien, si no fuera porque es una estafa. La Guardia Civil ha identificado a dos personas, una en Alicante y otra en Barcelona a las que se les acusa de haber defraudado 1.900 euros a una mujer de Pontevedra.

La 'estafa de los likes' comienza con una oferta de trabajo falsa. Se piden cosas fáciles, y cuando llega la hora de cobrar entonces se le exige a la víctima realizar unos pagos para a continuación recibir unas ganancias, que como ya podemos imaginar nunca llegan.

Ha sido la unidad de cibercomandancia de la Guardia Civil quien ha investigado lo ocurrido. El primer paso es ponerse en contacto con la víctima potencial a través de un mensaje recibido a través de una aplicación de mensajería instantánea. En esta estafa en concreto el interlocutor se presentó como responsable de contratación de una conocida empresa del sector de la cosmética y ofreció a la víctima una supuesta actividad comercial.

La mujer tenía que dar 'me gustas' en redes sociales a diferentes acciones promocionales. Al principio, la víctima llegó a recibir pequeñas cantidades de dinero. Consiguen así generar confianza y dar apariencia de legitimidad. Posteriormente, los responsables trasladaron la comunicación a otra plataforma y la incorporaron a un grupo en el que continuó recibiendo nuevas tareas. Fue entonces cuando la dinámica cambió. Para seguir obteniendo las supuestas comisiones, le indicaron que debía realizar determinados envíos de dinero.

El primer pago fue de 150 euros y el segundo de 390 euros. A partir de ese le exigieron registrarse en una página web para poder retirar las supuestas ganancias acumuladas. Y para ello primero tendría que hacer un nuevo pago de 1.360 euros. La víctima cayó en la trampa y en dos transferencias pagó.

En el momento en el que la mujer comenzó a sospechar que podría tratarse de una estafa se cortó toda la comunicación. Las diligencias fueron remitidas a la autoridad judicial competente de O Porriño.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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