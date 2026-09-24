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Feijóo propone IVA 0 para los alimentos básicos, bajar el de la enegía o adecuar el IRPF a la inflación

Se trata de una batería de medidas entre las que también figuran duplicar las desgravaciones por hijo.

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Feijóo propone IVA 0 para los alimentos básicos | EUROPAPRESS

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto una batería de medidas económicas con el fin de mejorar el poder adquisitivo de las familias. Entre dichas acciones se encuentran bajar el IVA de los alimentos básicos al 0% y duplicar hasta final de año las desgravaciones por hijo.

El líder de los populares también ha planteado bajar el IVA de la energía del 21 al 10 % en un acto en Alovera (Guadalajara) tras visitar una empresa láctea, asñi como adecuar el IRPF a la inflación, reducir la burocracia y aplicar medidas en favor de agricultores, ganaderos, pescaderos y autónomos, para tratar de que se reduzcan los costes productivos. "Tenemos que intentar que los precios no se impacten desde el productor a la industria y desde la industria al consumidor. Y por consiguiente vamos a plantear medidas en favor de los agricultores, de los ganaderos, de los pescadores y de los autónomos", ha concretado.

Ha señalado que en agricultura es "imprescindible" rebajar los costes de los productos agrícolas. Por ejemplo, aboga por actuar sobre los fertilizantes y sobre los carburantes en el margen máximo admitido en la Unión Europea.

Feijóo ha señalado que esta batería de medidas serán trasladadas para su debate y votación en el Congreso de los Diputados, a la vez que confía en que se "aprueben por una mayoría" y también en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.

Las desgravaciones por hijo

Con esto, en cuanto a las desgravaciones, por el primer hijo se pasaría de una desgravación fiscal de 2.400 euros actual a 4.800, el segundo hijo de 2.700 a 5.400 euros, el tercer hijo de 4.000 euros a 8.000 euros y de 4.500 euros a 9.000 euros del cuarto y siguientes hijos. También plantea que un suplemento por descendiente menor de tres años se duplicaría igualmente de 2.800 a 5.600 euros. "Una familia media con dos hijos, esto le supondría entre agosto y diciembre de este año 400 euros más netos de renta disponible para poder hacer frente a la inflación", ha apuntado Núñez Feijóo.

Reducir la burocracia

"Cada trámite innecesario cuesta dinero. Cada trámite innecesario cuesta tiempo. Y el tiempo y el dinero lo que producen es un incremento de coste". "Tenemos que de una vez por todas cerrar el inventario de los trámites estatales innecesarios", ha subrayado en cuanro a esta medida.

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