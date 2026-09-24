¿Por qué no se construyen más casas? Las razones detrás de la falta de vivienda en España

El Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de septiembre, sigue situando la vivienda como el primer problema de los españoles. Aunque desde julio ha bajado la inquietud de la vivienda debido a la situación en Ceuta, continúan en la cúspide de la lista con un 37,5% de menciones.

En el caso de los jóvenes, el 67,1% aquellos entre los 18 y 34 años conviven con alguno de sus padres por no poder permitirse un alquiler o compra de una casa, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sin embargo el problema de la vivienda va más alla de poder pagar una, porque para poder hacerlo tienen que existir. El IV Observatorio sobre Vivienda y Sostenibilidad de UCI, señalaba que el 42% de los españoles se ha planteado construir su propia vivienda ante las dificultades de acceso a la vivienda.

El investigador en OBS Bussinees School, Carlos Balado, explica que uno de los motivos es que "se ha ido acumulando un deficit de oferta frente a una población que ha tenido que crecer", mientras que el presidente UVE Valoraciones, Germán Pérez, subraya que "se han dejado de construir durante mucho tiempo".

Otro de los problemas es que "el acceso a la financiación hipotecaria ha sido muy restrictivo", afirma el Fundador de la Cátedra UNESCO de vivienda, Sergio Nasarre, que añade que es "una cuestión inseguridad jurídica".

¿Por qué no se construye más?

Y cuestión se centra en por qué no se contruye más viviendas, puesto que actualmente comprar es una opción que se aleja de la realidad de los españoles y alquilar e vuelve inviable. Pérez responde que es por la "falta de capacidad constructiva", además de la falta de suelo edificable para construir y donde los ayuntamientos influyen ya que "tardan demasiado tiempo en conceder licencias".

La solución al problema de la vivienda está en hacer "modificaciones en la regulación para darle agilidad a todos esos procesos", expone Balado. Pero Nasarre explica que no se ha hecho puesto que "no existe una base académica" porque "es una base ideológica". Por su parte, el investigador en OBS Bussinees School dice que haria falta "una decisión política" y que todas las administraciones se pongan de acuerdo.

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