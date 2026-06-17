El grupo Atresmedia celebra cinco temporadas consecutivas de liderazgo en televisión

Alfombra roja y los rostros de nuestra televisión para celebrar los cinco años de liderazgo absoluto del grupo Atresmedia en la televisión de España. Unos grandes resultados después de mucho esfuerzo. "Y trabajo diario", señala Roberto Leal.

Antena 3 se corona una vez más como la televisión más vista por muchas razones: los formatos, la cercanía, la credibilidad y la verdad."Por intentar dar la mano al espectador", apunta Sonsoles Ónega.

Los informativos de Antena 3 Noticias suman ya 77 meses consecutivos de liderazgo absoluto gracias, en palabras de Sandra Golpe, a "un equipazo de profesionales que se dejan la piel cada día".

Una apuesta por la información y el entretenimiento, sin perder de vista la calidad y la diversidad, comprometidos siempre con quienes están al otro lado de la pantalla.

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