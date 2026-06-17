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El grupo Atresmedia celebra cinco temporadas consecutivas de liderazgo en televisión

Ya son 5 años siendo la televisión más vista de España y sus rostros más conocidos lo han celebrado con una fiesta en Madrid.

5 temporadas líderes en Atresmedia

El grupo Atresmedia celebra cinco temporadas consecutivas de liderazgo en televisión

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Belén Montero
Belén Montero
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Alfombra roja y los rostros de nuestra televisión para celebrar los cinco años de liderazgo absoluto del grupo Atresmedia en la televisión de España. Unos grandes resultados después de mucho esfuerzo. "Y trabajo diario", señala Roberto Leal.

Antena 3 se corona una vez más como la televisión más vista por muchas razones: los formatos, la cercanía, la credibilidad y la verdad."Por intentar dar la mano al espectador", apunta Sonsoles Ónega.

Los informativos de Antena 3 Noticias suman ya 77 meses consecutivos de liderazgo absoluto gracias, en palabras de Sandra Golpe, a "un equipazo de profesionales que se dejan la piel cada día".

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