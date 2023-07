El grito desesperado de los vecinos de Sevilla por los cortes de luz: "Humanidad para nuestros mayores"

Los cortes de luz en Sevilla están aumentando este verano según denuncian los vecinos. La capital andaluza tiene actualmente 14 de sus barrios afectados por los apagones que se producen casi a diario según los datos de la plataforma 'Barrios Hartos'. Este jueves, 20 personas han acudido al pleno municipal y han estallado delante de los concejales pidiendo al consistorio soluciones. Desde el Ayuntamiento han reforzado la vigilancia policial en esos barrios.

Endesa cree que uno de los motivos por los que se producen estos cortes de luz, son los enganches ilegales que se instalan en algunas viviendas para el crecimiento de plantaciones de marihuana, algo que sobrecarga la red eléctrica y hace que se produzcan cortes. Endesa asegura que una sola plantación de marihuana consume lo mismo que 80 hogares.

Son conscientes del problema y están acudiendo a solucionar muchos de los inconvenientes que se generan, pero aseguran que sus intervenciones para desconectar los enganches ilegales tienen una efectividad de días e incluso horas, ya que los culpables vuelven a conectar de nuevo los enganches ilegales.

Sin embargo, los vecinos dicen que el principal problema de los cortes no son las plantaciones de marihuana, ellos defienden que es la antigüedad de las infraestructuras y el deterioro del cableado en sus calles y edificios, por eso no apoyan el refuerzo policial como solución y piden una mejora de las instalaciones ya que insisten: "Nosotros pagamos las facturas todos los meses y es injusto que suframos cortes".

40.000 vecinos afectados

Se estima que podría haber en este momento más de 40.000 personas afectadas por cortes en la ciudad de Sevilla. Una situación que vive a diario Isabel, una mujer con discapacidad que a sus 71 años sufre en primera persona los cortes de electricidad. Cada noche Isabel utiliza una máquina para poder soportar los dolores que siente a su edad, la máquina tiene que funcionar un mínimo de 7 horas al día para que pueda vivir sin dolor, pero muchos días no puede encenderla.

La persona que la ayuda con las tareas diarias tiene que lavarla algunos días con la poca luz de una linterna. El caso de Libertad es parecido, tiene un bebé de pocos meses y no puede calentarle la comida muchos días. "No le puedo ni calentar la comida a mi bebé, no podemos vivir así porque los cortes son continuos y a diario".

Granada y los enganches ilegales

El último enganche ilegal se produjo el pasado fin de semana en el barrio de Cartuja, Granada. Todo el cuadro eléctrico de un edificio salió ardiendo y dejó a 300 personas sin luz durante casi 24 horas. En Granada y otros lugares de España, la Policía ha intervenido narcopisos, en ocasiones donde han encontrado plantaciones de marihuana que se alimentaban gracias a enganches ilegales. Luego venden la droga y ganan dinero porque hay países y situaciones donde el consumo de marihuana es legal. Por ejemplo, en España está regulado su uso terapéutico siempre que se tenga receta hospitalaria. La posesión y el cultivo para autoconsumo si está permitido, pero no para tráfico.

En el caso de Granada, el problema por los enganches vuelve a ser el mismo: vecinos que pagan todos los meses las facturas de luz y que sufren de rebote los cortes: "No es mi problema que haya narcopisos enganchados, yo no tengo la culpa, yo pago mis facturas". Los vecinos del norte de Granada alertan de que ya han visto muchos incendios en pisos del barrio y piden a las compañías eléctricas que cuando se produzcan cortes, instalen generadores.

Un conflicto a nivel europeo

El Parlamento Europeo se ha pronunciado recientemente sobre los cortes de luz por enganches ilegales en Granada. Bruselas pide a España que se aborde con urgencia el problema de los apagones e insta a que se busquen soluciones a través de la cooperación de agentes nacionales, sociales y privados pertinentes. Esta respuesta llega después de que en Manuel Martín, defensor de la ciudadanía del Ayuntamiento de Granada solicitase ante Europa el amparo para los vecinos de la zona norte de Granada por los cortes de electricidad.