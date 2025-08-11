El Ayuntamiento de Fuengirola contratará a detectives para vigilar a funcionarios de baja

El ayuntamiento de Fuengirola en Málaga contratará un nuevo servicio, detectives privados. Trabajadores que no se mezclarán con el resto de funcionarios, nadie sabrá sus nombres y nadie verá sus caras. En este sentido, Rodrigo Romero, teniente de alcalde del consistorio, asegura "que tenemos que hacer un uso responsable de los bienes públicos". Dice que el año pasado, se gastó hasta dos millones de euros, 500 mil euros el ayuntamiento y un millón y medio la Seguridad Social, en las bajas. "El dinero sale de los impuestos del pueblo, y nuestra misión es que esos impuestos sean gastados como de ser", dice Romero.

Y una partida irá para contratar a detectives privados. Se ha iniciado ya el procedimiento para licitar un contrato menos de unos 18.000 euros. "Aquí se trata de intentar que el tramposo no haga trampas", dice el teniente de alcalde.

Es decir, pillar in fraganti al funcionario que esté de baja, y, sin embargo, realice actividades incompatibles con su incapacidad temporal.

Según el consistorio, esta medida es completamente legal. Como todo expediente de contratación, tiene informes positivos del jefe del área, de la Asesoría Jurídica y del departamento de Contratación. De hecho, no es la primera vez que el Ayuntamiento licita un contrato como este ni la primera administración pública local o autonómica que lo ha hecho.

En los años 80, la Diputación ya contrató detectives y en Madrid el Ayuntamiento de Alcorcón, en Madrid.

10 por ciento de absentismo

El ayuntamiento justifica la medida por el elevado índice de absentismo laboral, que en algunos momentos ha rondado el 10%. No es la única medida que el Ayuntamiento ha puesto en marcha para combatir esta situación. También ha solicitado informes a la mutua laboral y al servicio de vigilancia de la salud para ahondar en medidas que redunden en la mejora de la salud de los trabajadores. Cabe destacar, asimismo, que los empleados municipales de baja. con convenio, reciben el 100% de su salario. Para el equipo de Gobierno es importante garantizar a los vecinos de Fuengirola que haya un uso eficiente de los recursos público y que no exista un mal uso del dinero público.

Eli y José Luis son funcionarios y aseguran que no están preocupados. "Nadie debe preocupara si son honestos, no veo la preocupación", dice Eli. José Luis afirma que no piensa que sea una medida de control, "es para situaciones puntuales de alguna persona"

Eli trabaja aquí, y no está preocupada. En España, el gasto por las bajas laborales se ha disparado en siete años casi un 80 por ciento.

