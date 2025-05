El Gobierno prevé una investigación de entre tres y seis meses para aclarar las causas del apagón

El Gobierno de España ha señalado que la investigación sobre las causas del apagón ocurrido el 28 de abril, que dejó a gran parte de la Península Ibérica sin electricidad, se extenderá entre tres y seis meses. Fuentes gubernamentales han señalado que este tiempo es similar al que ha dado la Comisión Europea para presentar su propio informe sobre el incidente.

La Comisión Europea le ha dado al Gobierno español un plazo de tres meses para entregar los resultados de su investigación. En este informe, se incluirán las conclusiones sobre lo que ocurrió durante el apagón y se proporcionarán recomendaciones sobre cómo evitar futuros incidentes de este tipo. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido ampliar el plazo de la investigación, indicando que el periodo total podría durar hasta seis meses.

El trabajo investigativo está siendo liderado por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, con la participación de otros departamentos del Gobierno. Estos incluyen los ministerios de Presidencia, Interior, Defensa y Transformación Digital, entre otros.

No descartan el ciberataque

Aunque Red Eléctrica de España descartó hace días la posibilidad de que el apagón fuera provocado por un ciberataque, el Gobierno continúa investigando esa línea. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, aseguró en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que, una semana después del incidente, no han descartado por completo la hipótesis de un ataque informático. "La respuesta es no", afirmó López al ser preguntado si se había desechado la posibilidad de un ciberataque, subrayando que el Gobierno no había recibido "información nueva" al respecto.

López destacó que, como parte de su enfoque responsable, el Ejecutivo sigue explorando todas las posibles causas del apagón y que la investigación está siendo manejada con rigurosidad. "Solo estamos trasladando información contrastada", defendió, reiterando que se sigue trabajando en todas las líneas de investigación posibles.

El ministro aprovechó la ocasión para destacar que el Gobierno español ha tomado medidas importantes en ciberseguridad. Anunció una inversión de 1.500 millones de euros en ciberseguridad y ciberdefensa, con el objetivo de fortalecer la protección de las infraestructuras críticas del país. López también destacó que la investigación está siendo llevada a cabo por los mejores expertos en ciberseguridad del CNI (Centro Nacional de Inteligencia), el Centro Criptológico Nacional y el Incibe (Instituto Nacional de Ciberseguridad).

"Estamos utilizando todos los recursos del Estado para esclarecer lo ocurrido y llegar hasta el final", indicó López, reafirmando el compromiso del Gobierno con la transparencia y la veracidad de la información. A pesar de los esfuerzos, el ministro admitió que no ha surgido "ninguna información nueva" desde el incidente.

Examinar 756 millones de datos

En su comparecencia ante el Congreso, Sánchez aseguró que el Ejecutivo "llegará al fondo del asunto" porque tiene la intención de asumir responsabilidades políticas y también de exigirlas. "Los técnicos necesitarán el tiempo que requieran, y nuestra responsabilidad, la del Gobierno de España, es dárselo y respetar la complejidad del asunto", ha añadido, antes de hacer un llamado a no aprovechar la situación para generar ruido ni desviar el debate "de forma interesada". El presidente también pidió "tiempo" a los ciudadanos para "llegar al fondo" de las causas del apagón , dado que el proceso requiere examinar los 756 millones de datos transmitidos por las 4.200 plantas del sistema eléctrico entre las 12:15 y las 12:35.

Sánchez ha advertido que el Gobierno "no va a cerrar ningún debate en falso ni precipitar las conclusiones" de la investigación sobre el apagón. Insistió en que el Ejecutivo no trabajará en "conclusiones superficiales ni interesadas", y se ha comprometido a "asumir y exigir responsabilidades políticas", además de aprovechar esta experiencia para mejorar el sistema eléctrico y hacerlo aún más fiable. Finalmente, Sánchez se ha comprometido a mantener la transparencia en la información, criticando a quienes, "los mismos que acusan al Ejecutivo de no dar información", llevan días proponiendo soluciones "sin presentar datos ni pruebas".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com