El Gobierno mantiene su postura con Grecia: "No puede haber quita de la deuda"

El Gobierno mantiene la posición defendida por Mariano Rajoy respecto a Grecia y asegura que no puede producirse una quita de la deuda helena. Así lo han manifestado Soraya Sáenz de Santamaría y Luis de Guindos tras el Consejo de Ministros.



"Entendemos que no puede haber quita de la deuda. Hemos sido solidarios con los ciudadanos griegos y ellos deben cumplir sus compromisos. Las negociaciones se tiene que hacer en la Unión Europea", ha asegurado Soraya.



La vicepresidenta también ha afirmado que Mariano Rajoy no está nervioso por la situación en Grecia: "No va en la naturaleza de Rajoy que se inquiete por muchas cosas y mucho menos con la situación económica actual de España".



En la misma línea se ha manifestado el ministro de Economía, que ha recordado que Grecia debe 26.000 millones a España, una cantidad que según De Guindos serviría para pagar "un año en prestación de desempleo".



"Los 26.000 millones son de total solidaridad. Lógicamente España quiere y va a defender que este préstamo se devuelva porque es el dinero de todos los españoles. Nosotros somos constructivos. Estuve hablando con el ministro griego pero siempre respetando las reglas para todos. No pudimos llegar a un acuerdo general pero España estuvo constructiva y nuestra postura fue muy similar al del resto de países", ha apuntado De Guindos.



No valora la encuesta en Andalucía

La vicepresidenta del Gobierno ha sido preguntada sobre el sondeo realizado por el Estudio General de Opinión Pública de Andalucía, una encuesta que da la victoria electoral al PSOE en las elecciones autonómicas en Andalucía del próximo mes de marzo.



Soraya ha señalado que la única encuesta importante es la que se realiza el día de las elecciones.



"No valoro ni cuándo van en un sentido ni en otro. La encuesta que importa es el día de las elecciones", ha afirmado Soraya.