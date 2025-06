Tres jóvenes cambian Dublín por abrir un supermercado en un pueblo de Palencia

De dedicarse al mundo de las redes sociales e internet en Irlanda, a abrir un supermercado en un pueblo de Palencia. Es la historia de tres jóvenes: Paloma (procedente de México), Patrick (de Alemania) y Anaïs (de Francia).

Los tres vivían en Dublín y lo tenían totalmente claro, necesitaban un cambio. "En Irlanda hace demasiado frío, es una ciudad gris y queríamos buscar algo nuevo. Además, yo lo necesitaba por salud mental", nos cuenta Paloma. De esta manera, empezaron a buscar varios destinos. "Queríamos cualquier lugar donde poder tener sol. En principio nos planteamos vivir en Santander, pero por los precios de la vivienda decidimos visitar este pueblo", señala Paloma.

Y tras analizar el municipio estaban decididos. Entonces cambiaron su vida radicalmente, eligiendo Barruelo de Santullán, en Palencia, como destino. Dejaron sus trabajos, Paloma y Anaïs en el mundo de TikTok, y Patrick en Google, y empezaron con la mudanza. "Cuando llegamos todo el mundo estaba calmado, relajado, tomando una cerveza del bar y pensamos que aquí podríamos vivir", cuenta Paloma.

Ya en el pueblo, los jóvenes se preocuparon por las necesidades de los vecinos. "Estuvimos hablando con la gente del pueblo, tomando algo con ellos y les preguntamos qué necesitaban. Les dijimos que teníamos la oportunidad de poner un negocio y les preguntamos lo que hacía falta en el pueblo", afirma la emprendedora.

De este modo, se dieron cuenta de que los vecinos estaban preocupados porque la única tienda de alimentación de todo el municipio estaba a puto de cerrar por jubilación.

El supermercado más cercano a Barruelo se encuentra a aproximadamente 15 kilómetros, lo que dificulta de los más mayores que no disponen de vehículos.

Así nace 'Michus supermercado' que tendrá su apertura el próximo 14 de julio. "Hay gente mayor que no se puede mover porque no tienen coche y no pueden ir a un supermercado tan lejano", comenta una vecina.

Por ello, también ofrecerán servicios a domicilio en un radio de 20 kilómetros. Es decir, también repartirán en los municipios cercanos. Tendrán una página web para que se realicen los pedidos, y, además, para que sea accesible para la población de mayor edad, también tendrán un catálogo físico.

