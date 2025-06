Clausuran un hotel en Benalmádena con 200 turistas en el interior: "No nos dan solución"

Muchos turistas que hoy comenzaban sus vacaciones en Benalmádena, se han encontrado las puertas de su alojamiento precintadas. "Tenemos la reserva desde hace dos meses", asegura una de las clientas que se ha quedado con las maletas en la puerta. Se trata del Hotel Vivemar en plena Costa del Sol.

"Hemos llegado aquí como a las 10:00 horas y nos hemos encontrado con eso, la puerta precintada, todo cerrado.... pero tenemos claro que no vamos a pasar", cuenta la clienta. Por todas las instalaciones, en la puerta principal y en otras estancias del establecimiento puede leerse, con letras grandes y en mayúsculas "cerrado al público".

Para entrar y salir del alojamiento, los turistas que se encuentran en el interior tienen que hacerlo por el parking y tampoco pueden disfrutar de las zonas comunes "Están cerrados el restaurante, el bar, la piscina... no hay servicios", nos explica un cliente que lleva dos años viviendo en este hotel y asegura que esta situación solo está espantando a los turistas. "Yo estaba esta mañana en la puerta, y ha llegado un matrimonio con coche, han visto el precinto, se han asustado y se ha marchado", asegura.

El hotel no figura en el registro

El ayuntamiento de Benalmádena ha clausurado el hotel por no estar dado de alta en el registro de alojamientos turísticos y hoteles de la Junta de Andalucía. "El ayuntamiento ha velado por la seguridad de los turistas y visitantes como municipio de primer nivel turístico", explica el concejal de apertura y comercio del ayuntamiento y asegura que a pesar de la clausura en ningún momento se han vulnerado los derechos de este grupo empresarial. "A este establecimiento hotelero se le apercibió de que no habían aportado un requisito fundamental para todos los hoteles de Andalucía" y afirma "esto lleva fraguándose varios meses, no se hace de la noche a la mañana". Algo que el director del hotel desmiente, "no entendemos porque no se ha tramitado la documentación porque telemáticamente ya llevan mucho tiempo con ella". Afirma que toda la documentación está en regla y pide que se resuelva cuanto antesposible por el bienestar de los turistas alojados "tenemos 200 personas en el interior que están privadas de libertad de movimiento".

Un conflicto que viene de lejos

Sin embargo, no se contempla una solución rápida a corto plazo porque el hotel se encuentra envuelto en una guerra judicial que ya ha llegado al Tribunal Supremo. La propiedad de este alojamiento lo alquiló hace 7 años a una empresa externa para gestionarlo. Con el paso del tiempo, se dieron cuenta de que esa empresa le había cedido su negocio a otra, sin contar con su consentimiento. Presentaron una denuncia en el Juzgado 2018 y comenzaron un proceso judicial civil. Los propietarios lo han ganado en primera y segunda instancia y están a la espera de una resolución definitiva por parte del Tribunal Supremo. Algo que esperan que ocurra en los próximos días.

Los clientes alojados, podrán continuar en el hotel y sus trabajadores les seguirán atendiendo, pero hasta que la situación se solucione, tendrán que entrar y salir por el aparcamiento y tampoco podrán utilizar las zonas comunes.

