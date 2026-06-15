El Gobierno lanza 700 nuevas plazas para jueces y fiscales, la mayor convocatoria de la historia

Este lunes, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la mayor convocatoria de empleo público para jueces y fiscales. Se trata de 700 nuevas plazas: 575 para jueces y fiscales por oposición y 125 para magistrados por el denominado cuarto turno. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha expresado a través de sus redes sociales que se trata de "la mayor transformación de la Justicia en décadas".

En el mes de octubre se convocará una oposición para cubrir 375 plazas de jueces y 200 de fiscales, una medida que quedará aprobada en las próximas semanas a través de dos Reales Decretos, una vez recogidas las aportaciones del CGPJ, la Fiscalía, las comunidades autónomas y los distintos ministerios implicados.

Mientras que el Consejo General del Poder Judicial convoca 125 plazas de magistrados por el denominado cuarto turno, concurso oposición entre juristas de reconocida competencia y con más de diez años de ejercicio profesional.

Crece la plantilla

Esta creación lleva tramitándose desde enero, y según avanzaron de las 500 nuevas plazas, 363 serán para tribunales de instancia, 2 para el Tribunal Central de Instancia y 85 para órganos colegiados como las audiencias provinciales (71), los tribunales superiores de Justicia (7), la Audiencia Nacional (4) o el Supremo (3).

El resto, 50 plazas, serán de adscripción territorial, destinadas a un territorio, pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo en sus tribunales. En total, la actual planta judicial, que cuenta con 5.876 plazas, crecerá un 8,5% en un solo año. Además, supondrá una ampliación de la plantilla judicial del 8,5%. La plantilla fiscal crecerá un 7,1%, pasando de 2804 a 3004. Cabe destacar que en los últimos 20 años nunca se han creado más de 100 nuevas plazas de fiscales en un solo año.

El triple de plazas

Esta medida ha sido posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia que elimina los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios y los sustituye por tribunales de instancia, órganos colegiados formados por diversos jueces que cuentan con una única Oficina Judicial de apoyo técnico

El Ejecutivo ha convocado el triple de plazas que el Gobierno de Mariano Rajoy durante sus dos legislaturas. Desde 2018 se ha convocado 2.515 plazas de jueces y fiscales. La macroconvocatoria de este lunes -las 700- también supone más del triple de las convocadas en 2025 y un auténtico hito histórico si la comparamos con periodos como la etapa 2012-2016, cuando el Gobierno solo convocó 350 plazas en cinco años.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.