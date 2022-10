El Gobierno estudia pagar peajes en autovías según la renta de cada conductor

Isabel Pardo de Vera, secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha explicado en el Congreso de los Diputados que el modelo actual de financiación de las carreteras es insostenible. Por ello, señala que el Gobierno estudia la posibilidad de que se paguen peajes en las autovías según la renta de cada conductor.

Pardo de Vera habla de un sistema progresivo que tenga en cuenta la capacidad económica de cada conductor. Según los datos del Gobierno, existe un déficit de 9.000 millones de euros. "Es un modelo insostenible. Si hubiese un pacto, que lo tendría que haber más allá de los tiempos políticos, este tema estaría solucionado"

La secretaria denuncia que "todos los gobiernos le dando una patada hacia delante y no han hecho nada" por el modelo de carreteras. "Esto es no moverse para que nadie salga en la foto y salgan las garras, pero yo no concibo el Congreso como una selva", ha puntualizado.

Un modelo sostenible con consenso político

Los presupuestos contemplan una inversión de 2.700 millones de euros para ampliar y conservar las carreteras. Es un 9% superior al de 2021, pero insuficiente, dicen. Pardo de Vera insiste en que se presentará un nuevo modelo cuando se tenga un consenso político sobre un tema que se debería de tratar con "criterios de vertebración territorial, igualdad y seguridad".

"Tenemos la obligación de planificar un sistema que permita la financiación del sistema y que no decaiga en función de los ciclos políticos y económicos y permita cubrir los costes de mantenimiento, integrar las externalidades negativas del transporte por carretera y modernizar toda la red y su explotación hacia un futuro eléctrico", ha apuntillado la secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el Congreso.