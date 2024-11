El Gobierno aprobará un segundo paquete de medidas para los afectados por la DANA

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha comunicado el segundo decreto ley con nuevas medidas de respuesta inmediata para los afectados por la DANA. El Consejo de Ministros lo aprobará este lunes.

La semana pasada se aprobó un primer paquete de medidas por valor de 10.600 millones de euros para ayudar a particulares, autónomos y empresas afectados con ayudas urgentes en 78 municipios. En esta ocasión se trata de un conjunto de medidas laborales.

Este 'escudo laboral' tendrá efecto retroactivo desde el 29 de octubre y estará integrado por varias medidas. Entre ellas los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP), a los que podrán acogerse empresas radicadas en las zonas sacudidas por la DANA pero también aquellas que justifiquen que su actividad se ha visto afectada por el temporal.

Aquellos trabajadores incluidos en ERTE que vean reducida su jornada laboral o suspendido su contrato debido a la DANA tienen derecho a una prestación contributiva del 70% de la base reguladora, que no exige un periodo previo de cotización. Las empresas en ERTE estarán exoneradas del pago del 100% de las cotizaciones al menos hasta el 28 de febrero de 2025.

El Gobierno calcula que la cifra potencial de trabajadores que podría adherirse a un ERTE supera las 350.000 personas con un coste aproximado de 147,9 millones de euros.

Las novedades del segundo paquete de medidas

Como novedad se incluyen permisos retribuidos con el 100% del salario a los trabajadores que no puedan acudir a su puesto de trabajo o teletrabajar. Estos permisos serán no recuperables, de forma que el trabajador no tendrá que recuperar para la empresa las horas no trabajadas. Tampoco implican pérdida de cotizaciones.

Un trabajador se podrá acoger a estos permisos según la causa. Entre ellas se encuentran aquellos que no puedan desplazarse a su trabajo si el desplazamiento supone un peligro para su seguridad y salud. También cuando tengan que atender a las tareas de búsqueda de sus familiares desaparecidos o hacerse cargo del fallecimiento de los mismos. Asimismo, cuando no estén en disposición de acudir al trabajo.

También incluye una prestación extraordinaria para empleadas de hogar, del 70% de la base reguladora, sin periodo de carencia y sin consumo de cotizaciones. El Ministerio de Trabajo pondrá en marcha un plan, denominado 'Plan Mecuida', que permitirá a los trabajadores adaptar o reducir su jornada hasta el 100% para el cuidado de menores y otros familiares.

Este plan contempla todas las posibilidades de adaptación de jornada: desde el teletrabajo, a la adaptación del horario laboral y la reducción de la jornada, incluso hasta el 100% de la misma.

