La gasolina supera los dos euros por litro mientras los conductores esperan la rebaja del Gobierno

Conductores que miran el marcador del surtidor con gesto serio, manos que dudan antes de apretar la manguera y depósitos que ya no se llenan del todo, es la estampa que más se repite estos días en las gasolineras españolas.

En las últimas semanas, el precio de la gasolina y el diésel ha vivido una escalada que ha sorprendido por su rapidez. En cuestión de días, los carburantes han pasado de niveles relativamente estables a rozar o superar los dos euros por litro, una cifra que hasta hace poco parecía lejana pero que ahora se ha convertido en habitual en muchas estaciones de servicio.

Este aumento está teniendo un impacto directo en la economía de los hogares. Repostar cuesta ahora cada vez más, lo que a lo largo del mes se traduce en un gasto considerable. Como consecuencia, los conductores están cambiando sus hábitos: hay quien decide usar menos el coche, quien reorganiza sus desplazamientos y quien opta por echar solo lo imprescindible en lugar de llenar el depósito.

Ante esta situación, el Gobierno ha anunciado una rebaja fiscal que entrará en vigor mañana con el objetivo de aliviar la presión sobre los consumidores. En concreto, la medida contempla la reducción del IVA del 21% al 10% en el gasóleo, la gasolina y otros hidrocarburos, junto con una bajada del impuesto de hidrocarburos hasta el mínimo permitido por la Unión Europea. En definitiva, un ajuste que supondrá una rebaja efectiva de hasta 30 céntimos por litro de combustible, lo que se traduce en un ahorro aproximado de unos 20 euros por depósito en el caso de un turismo medio.

Si se pone el foco en Andalucía, y especialmente en la provincia de Sevilla, la situación resulta aún más llamativa. En los últimos días, esta zona ha concentrado algunas de las gasolineras más caras de toda España. No solo se han registrado precios que rozan los 2 euros por litro, sino que en algunos casos se han superado con claridad.

Uno de los ejemplos más destacados se encuentra en el municipio de Marchena, donde una estación de servicio ha llegado a marcar 2,119 euros por litro de gasolina sin plomo 95, situándose entre las más caras del país en estos días. Además, no es un caso aislado. Otros municipios sevillanos también han protagonizado subidas muy acusadas, lo que ha llevado a que la provincia destaque en el mapa nacional por el elevado coste del combustible.

Y es que la subida del precio de los carburantes está teniendo consecuencias claras en la vida cotidiana. El coche, que durante años ha sido un elemento imprescindible, empieza a convertirse en un lujo para muchos. La rebaja anunciada por el Gobierno supone un pequeño alivio, pero la incertidumbre sigue marcando el día a día de los conductores, especialmente en lugares como Sevilla, donde los precios han alcanzado niveles especialmente elevados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.