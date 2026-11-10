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Huelga de maquinistas

¿Por qué hacen huelga los maquinistas? Estas son sus exigencias: mayor seguridad, más mantenimiento, mejoras laborales...

Hoy arranca la huelga de maquinistas, una de sus dos jornadas de esta semana. Reclaman más seguridad, mejor mantenimiento y también mejoras en sus condiciones laborales. 24 horas de paros con servicios mínimos programados.

tren AVE y tren Iryo

Los maquinistas paran, reclaman más seguridad y mejor mantenimiento | Antena 3 Noticias

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Carla Moya
Publicado:

Después de las tragedias de Adamuz y Urda, los maquinistas denuncian la ausencia de mantenimiento. Fue una de las críticas a Puente antes de su dimisión. El ministro se justificó en el Congreso diciendo que no tenía presupuesto para eso, apuntando a la falta de presupuesto generales que llevan prolongados desde 2023.

La huelga de maquinistas va a hacer que la movilidad hoy sea muy complicada, entre sus reivindicaciones está que haya más personas algo que ha cobrado más significado desde el accidente del Urda. Los expertos apuntan que el caos que se pudo vivir en los momentos previos al accidente, manifiestan que una sola persona no puede controlar a más de 20 trenes a la vez a lo largo de una línea de alta velocidad. Además desde los sindicatos apuntan "se tiene que cumplir la norma, que haya dos personas por mesa, dos personas gestionando el tráfico durante todo el torno", esta petición quieren que se aplique en todos los centros de control que existen en nuestro país.

La falta de trabajadores y las jubilaciones también están provocando que personas sin la suficiente experiencia ocupen puestos que requieren de más preparación. Otra reclamación es que se mejoren los sistemas técnicos, Rafael Escudero del sindicato ferroviario propone "eliminar el ASFA como sistema de respaldo en la alta seguridad y sustituirlo por sistemas más garantistas que permitan que no se pueda volver a producir un accidente como el que, desgraciadamente, ocurrió en Urda".

Otro tena a debate es la inversión. El PSOE echa la culpa al Gobierno de Rajoy, pero lo cierto es que la liberalización del sector se produjo ya con Pedro Sánchez como presidente y la inversión que se ha hecho desde entonces es mínima si tenemos en cuenta que el tráfico, es decir el número de trenes que circulan por las vías, se ha duplicado desde que entraron Ouigo e Iryo. Desde los sindicatos denuncian que la liberalización del sector fue precipitada y sin tener las infraestructuras adaptadas a lo que venía. Se ha dedicado un 84% a obra nueva, pero solo un 16% al mantenimiento.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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