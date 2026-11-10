La crisis de Ceuta deja 158 empleos perdidos, principalmente en el comercio y la restauración

La crisis económica provocada por la entrada masiva de personas en Ceuta a finales de julio ya tiene consecuencias directas sobre el empleo. La Cámara Oficial de Comercio de la ciudad ha cifrado en 158 los puestos de trabajo perdidos hasta el mes de octubre, principalmente en los sectores del comercio y la restauración, dos de las actividades más afectadas por la situación económica que atraviesa la ciudad autónoma.

El presidente de la Cámara de Comercio, Karim Bulaix, ha confirmado que 63 de esos empleos corresponden al sector comercial, mientras que más de 50 estaban vinculados a la restauración. A estas cifras se suman otros puestos de trabajo destruidos en diferentes ámbitos de actividad, también afectados por las consecuencias de la crisis.

Bulaix ha dado a conocer estos datos durante la presentación de una nueva edición de la campaña Buybonos, una iniciativa destinada a incentivar el consumo y apoyar a los establecimientos locales mediante bonos de descuento. El programa alcanza su duodécima edición y pretende contribuir a recuperar las ventas de los negocios ceutíes en un contexto especialmente complicado para la economía local.

Los Buybonos, un impulso para las compras navideñas

La campaña está financiada por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y forma parte del conjunto de medidas promovidas por el Gobierno de España para respaldar a Ceuta tras las entradas masivas de personas registradas los días 30 y 31 de julio.

Uno de los principales objetivos de esta edición es animar a los ciudadanos a adelantar sus compras navideñas y, al mismo tiempo, favorecer que el gasto se quede en los comercios de la ciudad. A través de estos bonos, los consumidores pueden beneficiarse de descuentos en los establecimientos adheridos, mientras que los negocios participantes reciben un estímulo para mejorar su actividad y afrontar los próximos meses.

La iniciativa llega en un momento en el que el tejido empresarial ceutí continúa haciendo frente a las dificultades derivadas de la crisis y a la pérdida de actividad en sectores fundamentales para la economía de la ciudad.

El Gobierno de Ceuta reclama avances para recuperar la actividad económica

El consejero de Turismo y Comercio del Gobierno de Ceuta, Nicola Cecchi (PP), también ha reconocido la "difícil situación" que atraviesa la ciudad y ha destacado la importancia de las ayudas para sostener al comercio local.

Cecchi considera que estas medidas de apoyo "serán importantes" para los establecimientos, aunque ha advertido de que las ayudas económicas, por sí solas, no serán suficientes para solucionar los problemas de fondo. En este sentido, ha reclamado que también se produzcan "avances en la resolución de los problemas" que están afectando a la actividad económica en general.

El consejero ha puesto especial atención en la evolución del empleo y en las dificultades que atraviesan sectores como el comercio y la hostelería. Frente a las pérdidas registradas en estas actividades, ha señalado que otros ámbitos relacionados con las necesidades generadas por la entrada masiva de personas han experimentado un crecimiento.

Los 158 empleos perdidos hasta octubre reflejan así el impacto desigual de la crisis sobre la economía ceutí. Mientras las administraciones impulsan iniciativas para estimular el consumo y respaldar a los negocios, el sector comercial y hostelero sigue pendiente de una recuperación que permita frenar la destrucción de empleo y devolver la actividad a los establecimientos de la ciudad.

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