¿Debo avisar a la empresa si no voy a trabajar? ¿Perderé dinero? Preguntas y respuestas sobre la huelga general

Se trata de una huelga a favor del derecho a la vivienda y a ella están llamados todos los trabajadores de este país, de cualquier sector o ámbito laboral. Solo existe una excepción, en la ciudad autónoma de Ceuta cuyos trabajadores han sido excluidos de esta convocatorio debido a la situación anómala que todavía se vive allí.

¿Qué ocurre si quiero hacer huelga?

Hacer huelga es un derecho fundamental por lo que, la participación del trabajador en la misma es absolutamente libre. Puede hacerla sin avisar, decidirlo en el último momento y, además, según la abogada Ana Godino, socia de Sagardoy Abogados, "el empleador tampoco puede preguntar previamente a sus trabajadores si van a secundarla o no".

¿Me penaliza económicamente o de algún otro modo hacer huelga?

Según Luis Méndez, director de Asuntos Laborales de CEIM, "no se devengará salario ni cotización a la seguridad social". No se cobrará ese día o se descontarán las horas que el empleado falte a su puesto de trabajo.

Si llego tarde o no puedo llegar a mi puesto de trabajo, ¿qué ocurre?

Si se trata de un retraso, lo principal es avisar lo antes posible. De hecho, ante este supuesto, son muchas las empresas que están favoreciendo el teletrabajo entre sus empleados.

Por ello, la empresa no puede sancionar, despedir o adoptar represalias contra un trabajador únicamente por secundarla. David Gómez, abogado del despacho Dabogados, aconseja "conservar justificantes, si los hubiera". La empresa decidirá si se le descuenta o no ese tiempo que ha faltado, según establezca su convenio.

¿Qué pasa si ninguno de mis empleados viene a trabajar?

Si se trata de una empresa que ofrece servicios esenciales (transportes, sanidad, mantenimientos, etc) está obligada a tener unos servicios mínimos. Si es otro tipo de empresa y el propietario no puede dar servicio, se podría incluso ver obligado a cerrar. En ningún caso, el empleador podrá sustituir al trabajador que haya decidido hacer huelga como nos confirma el abogado, David Gómez.